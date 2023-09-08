▲長照產業規模逾6500億元　連結國際提供更優質服務

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賴清德：過去是連結在地、未來要連結國際賴清德表示，這是他第3次受邀出席，要特別代表蔡英文總統感謝主辦單位及長照服務界共同促成長照產業的進步，提供長輩們更優質的服務，「這3年來，我看到我們的展覽有相當的進步，之前叫做照顧科技展，現在叫做台北國際照顧博覽會，可以說我們過去是連結在地、未來要連結國際，也希望能夠提供給需要服務的長輩帶來希望，這些都是非常好的事情。」
衛福部次長李麗芬表示，長照2.0近7年來積極布建各式資源，包括社區服務、居家照顧及給付支付，到今年6月底，使用給付支付服務的民眾已有47萬8千人次；政府今年也提高住宿機構補助，可補助每人新台幣12萬元。另外，政府也與民間合作，積極布建住宿型機構，希望再增加6,500床。
內政部次長花敬群也指出，內政部除了繼續推動都更、危老重建，速度提高為過往的6到10倍，住宅政策也希望與長照結合，讓長者有更好的居住環境，「在社會住宅的推動，不管是直接興建或包租代管，8年20萬戶社會住宅的目標，預計今年底的達成率會超過80%，明年可以順利達標。」內政部與衛福部提出銀髮友善社區概念，正努力建構起商業模式，希望將照顧服務產業導入社區。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59166
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