迎國際咖啡日！全家咖啡今起「5大優惠」：美式19元、濃拿鐵半價

長照產業規模逾6500億元　連結國際提供更優質服務

▲長照產業規模逾6500億元　連結國際提供更優質服務
▲長照產業規模逾6500億元　連結國際提供更優質服務

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】台灣將在2026年邁入超高齡社會，長照人數將達100萬，龐大照顧剛需，預估光2022年長照產業規模就超過6500億元。副總統賴清德7日出席「Cares EXPO TAIPEI 2023台北國際照顧博覽會開幕典禮」開幕典禮，肯定博覽會從連結在地走向連結國際，為需要服務的長輩帶來希望。衛福部次長李麗芬表示，政府今年提高住宿機構補助為每人新台幣12萬元，且積極布建住宿型機構，希望再增加6,500床。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「Cares EXPO TAIPEI台北國際照顧博覽會」，今年擴大應用場域，以「長照」與「家」串連社區據點及資源，醫養整合與智慧照顧科技應用。今年首度展出家居照顧展，另有國際館聚焦最新照顧科技，吸引全台各縣市及國外廠商參展。

賴清德：過去是連結在地、未來要連結國際

賴清德表示，這是他第3次受邀出席，要特別代表蔡英文總統感謝主辦單位及長照服務界共同促成長照產業的進步，提供長輩們更優質的服務，「這3年來，我看到我們的展覽有相當的進步，之前叫做照顧科技展，現在叫做台北國際照顧博覽會，可以說我們過去是連結在地、未來要連結國際，也希望能夠提供給需要服務的長輩帶來希望，這些都是非常好的事情。」

衛福部次長李麗芬表示，長照2.0近7年來積極布建各式資源，包括社區服務、居家照顧及給付支付，到今年6月底，使用給付支付服務的民眾已有47萬8千人次；政府今年也提高住宿機構補助，可補助每人新台幣12萬元。另外，政府也與民間合作，積極布建住宿型機構，希望再增加6,500床。

內政部次長花敬群也指出，內政部除了繼續推動都更、危老重建，速度提高為過往的6到10倍，住宅政策也希望與長照結合，讓長者有更好的居住環境，「在社會住宅的推動，不管是直接興建或包租代管，8年20萬戶社會住宅的目標，預計今年底的達成率會超過80%，明年可以順利達標。」內政部與衛福部提出銀髮友善社區概念，正努力建構起商業模式，希望將照顧服務產業導入社區。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59166

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

這癌連15年居冠！預防勝於治療　醫籲：定期篩檢

專家聯手打造「毒物快篩」　中毒患者不再需花4小時才知中了什麼毒！

名嘴彭華幹心絞痛、頭暈差點命喪國道，病因竟然跟大腦也有關

壓力大想做心理諮商，代表我有問題嗎？常見心理諮商迷思一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞