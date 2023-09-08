桃市新住民語文開班數激增！「這語言」課程報名人數最多

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桃園市自105年即開始辦理「新住民語文教學支援人員培訓」，開辦「資格班」、「進階教育班」、「回流教育班」及「職前研習班」積極培訓新住民語文教學支援人員，協助新住民語文課程推動，截至112年5月累積培訓577位新住民語文教學支援人員。東南亞7國語文教學支援人員中，以越南語267人最多，其次為印尼語114人、泰語61人、菲律賓與55人、緬甸語與馬來語32人及高棉語(柬埔寨)16人。
另外為了確保新住民語教學支援人員教學品質及專業知能，桃園市政府教育局特別成立「新住民語文教育輔導團」，並遴聘各語別資深優良教學支援人員擔任輔導團顧問，每學期安排新住民語文教育輔導團辦理到校輔導訪視，並積極開辦增能研習課程，以協助新住民教學支援人員精進教學能力，並給予最大支持。
桃園市對新住民語文課程的推展一向不遺餘力，為鼓勵更多優秀新住民語師資投入教學現場並提升教學專業，除辦理跨縣市之校際增能研習活動、在職培訓增能、補助教學支援人員交通費及教材費等，並於本(112)年度首次辦理績優新住民語文教學支援人員評選，藉由各項支持及鼓勵措施，邀集優秀新住民教學人員投入教學，提供學生多元學習資源，營造桃園為多元文化共融的幸福城市。