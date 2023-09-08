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桃市新住民語文開班數激增！「這語言」課程報名人數最多

▲桃園市今年的國中小新住民語文開班數高達1,609班，開班率蟬聯5年全國第一，選修學生數達3,280人。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
▲桃園市今年的國中小新住民語文開班數高達1,609班，開班率蟬聯5年全國第一，選修學生數達3,280人。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

國際中心賴正琳／綜合報導

桃園市國民教育階段東南亞七國新住民子女人數位居全國第2，僅次於新北市。自108學年度新住民語文納入新課綱起，桃園即全國首創開辦國中小新住民語文教學支援人員聯合甄選及分區共聘制度，協助學校共聘師資，112學年度國中小新住民語文開班數高達1,609班，開班率蟬聯5年全國第一，選修學生數達3,280人，共計聘任142位新住民語文教學支援人員，較111學年度增加16名。

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國中教育科科長蔡詩欣統計，112學年度國中小新住民語文開班數高達1609班，選修學生數達3280人，其中選修語別最高前3名分別為，越南語748班共1909人、泰語277班共528人和印尼語292班共450人。她也坦言新住民語文選修人數每年都在增加，為此將持續鼓勵民眾考取教學支援人員資格。

桃園市自105年即開始辦理「新住民語文教學支援人員培訓」，開辦「資格班」、「進階教育班」、「回流教育班」及「職前研習班」積極培訓新住民語文教學支援人員，協助新住民語文課程推動，截至112年5月累積培訓577位新住民語文教學支援人員。東南亞7國語文教學支援人員中，以越南語267人最多，其次為印尼語114人、泰語61人、菲律賓與55人、緬甸語與馬來語32人及高棉語(柬埔寨)16人。

另外為了確保新住民語教學支援人員教學品質及專業知能，桃園市政府教育局特別成立「新住民語文教育輔導團」，並遴聘各語別資深優良教學支援人員擔任輔導團顧問，每學期安排新住民語文教育輔導團辦理到校輔導訪視，並積極開辦增能研習課程，以協助新住民教學支援人員精進教學能力，並給予最大支持。

桃園市對新住民語文課程的推展一向不遺餘力，為鼓勵更多優秀新住民語師資投入教學現場並提升教學專業，除辦理跨縣市之校際增能研習活動、在職培訓增能、補助教學支援人員交通費及教材費等，並於本(112)年度首次辦理績優新住民語文教學支援人員評選，藉由各項支持及鼓勵措施，邀集優秀新住民教學人員投入教學，提供學生多元學習資源，營造桃園為多元文化共融的幸福城市。

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