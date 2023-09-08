許瑋甯低調放閃！甜蜜陪老公看F1賽車 「眼鏡裡有邱澤」摸頭示愛
演員許瑋甯近來戲劇大爆發，在《她和她的她》、《第9節課》、《誰是被害者》中都有精湛演出。2021年許瑋甯拍攝《當男人戀愛時》與邱澤擦出愛火，11月無預警宣布婚訊，夫妻倆婚後低調生活，今（8）日許瑋甯在IG發文，照片中偷偷放閃，眼鏡反射出邱澤掌鏡，閃瞎一票網友。
記者薛羽彤／綜合報導
許瑋甯在IG抒發內心話表示，「讓不同的世界和不同的地方聚在一起，純潔的心和瘋狂興奮，直接打你的心」，並附上3張照片，透露陪熱愛賽車的邱澤，一起去看F1比賽，最後一張看似自拍照，畫面中卻多出一隻手，仔細一看許瑋甯的墨鏡裡，反射出邱澤的臉，他的手疑似準備替老婆撥頭髮。
小倆口如此低調放閃，網友們仍感受到滿滿粉紅泡泡，紛紛表示，「鏡片”澤”射の愛」、「這個放閃我喜歡」、「好高級的放閃招式」、「這放閃的好低調」、「眼鏡有妳老公。」
許瑋甯和邱澤結婚2年感情甜蜜，許瑋甯日前忙著拍攝《不夠善良的我們》，邱澤寵妻擔起家務事，許瑋甯也公開稱讚老公，「是會做家事的『好先生』。」而原先《不夠善良的我們》演員名單有邀邱澤演出，電視台透露邱澤為了「不讓作品失焦」、「支持老婆」而婉拒，讓網友大讚邱澤超MAN。