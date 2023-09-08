▲胸痛也可能因姿勢不良引起？２伸展助改善，同樣的背痛也有用！

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觀察２重點：杜昱霖治療師表示，民眾若有發現胸痛是在姿勢不良且改變姿勢的情況下發生，並在伸展身體、更換姿勢幾分鐘後可感覺到逐漸緩解，就很有可能是因為姿勢不良所引起。
為什麼姿勢不良會胸痛？長時間姿勢不良，例如在電腦前維持同樣的姿勢，可能使得胸肌長時間處於縮短狀態，且也有可能有圓肩駝背的情況，起身更換姿勢時，肌肉突然改變長度就有可能會引起胸痛。
也可能背痛、膏肓痛？另一方面，長期姿勢不良也可能會引起背痛，也是被稱為「膏肓痛」的一種，在不良姿勢下背部肌肉被過度拉長進而引起疼痛。這也是為什麼有些人背痛在躺下後得以稍微舒緩的原因。
肌筋膜疼痛症候群：另外，上述兩種疼痛也有可能會引起「肌筋膜疼痛症候群」，此情況是更進一步出現發炎狀況，導致肌肉緊繃，疼痛的部位未必是根源，根源可能在按壓其他特定部位時會發現，也就是所謂的「激痛點」。肌筋膜疼痛症候群未必一定是在胸部或背部，也有可能在肩膀或脖子等處。
姿勢不良也會引起胸痛，簡單２伸展助改善。
反向伸展：杜昱霖治療師表示，若胸痛、背痛是出自於姿勢不良引起的肌肉疼痛，反向伸展就會有所幫助。建議可嘗試以坐姿的狀態下，將手肘彎曲、手放在脖子，並軀幹平貼在椅背上，進行後仰的動作，並搭配呼吸，鼻子吸氣、嘴巴吐氣約三至四次，重複多做幾次便可緩解。
抬手壓身：可以找一面牆，姿勢弓箭步，將雙手上抬至120度貼牆，約在頭頂斜前方、手肘在眼前位置，將身體向前，使肌肉有伸展、拉扯的感覺，以10秒做十次進行，多做幾次也可緩解。
其他改善方式：其他像是熱敷、按摩、痠痛貼布也有助改善。熱敷和按摩是為了促進血液循環，痠痛貼布則為止痛，不過不論是何種改善方式，若是肌肉已有發炎的狀態，效果都可能差強人意，發炎情況未改善症狀也會持續。也提醒按摩建議先尋復健科醫師、物理治療師等教導，比較不會受傷。
預防小撇步：日常若要避免姿勢引起胸痛、背痛，最好的方式還是避免維持同樣的姿勢久站、久坐、姿勢不良，可設定鬧鐘提醒，也可以多喝水藉由上廁所起身走動中斷長時間維持姿勢。
胸痛未必是因姿勢不良引起，５情況早檢查，１警訊速就醫。
為避免胸痛其實是其他問題所產生而誤判，杜昱霖治療師提醒，若胸痛時發現心跳過快或過慢、發冷、發燒，應注意可能為心臟問題。若合併腸胃不適，也有可能是腸胃問題。而若出現發燒、全身無力、皮膚搔癢，則可能為帶狀皰疹。女性可做乳房自我檢查，留意是否有腫塊。夜間疼痛、不明體重下降也可能是因腫瘤所引起。上述情況都應盡早就醫，而若疼痛異常、難以忍受、甚至是冒冷汗等，更應即刻就醫。
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