名家論壇》朱駿／台北市與新竹縣的表現　敲響國民黨警鐘

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根據媒體報導，該民宅旁邊有「基泰建設」的新建工程施工，早在8個月前就發生牆壁龜裂的危險徵兆，住戶不斷與建商協商，不得要領，轉向北市府陳情。豈料，市府都發局稽延甚久，竟直到7月，才發出一紙「會勘標的無危害公共安全之虞」的公文，卻判定，「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」、「本局不予列管」，為新建工程建商解套，允其繼續施工。人民受害無助，呼喊求助公門，竟落得如此下場，仰問蒼穹，究竟是天災還是人禍？是誰之過？難道所有的問題，都是在7月公文發出之後至今的兩個月之間才發生的嗎？請問台北市蔣萬安市長，閣下治下的行政單位是如何會勘檢查工程的？
住宅是人民安身立命之地，整棟大樓直線下沉，就是危樓，已經不適於人居，人民因此喪失了安身立命之處，北市府的官員，自蔣萬安以下，應好好地設身處地想想，若是自己遭此不幸，心中是何感受滋味？人在公門好修行，若不修行，就是造孽與業，將來去處鐵定不好，看看《地藏經》吧！請問蔣萬安，故意怠惰，罔顧民危，是修行還是故意不修行？難道沒有一點敬畏之心嗎？沒有視民如傷之心，如何配當地方行政首長與官員？
不怕沒好事，就怕沒好人。同樣是國民黨執政的新竹縣，前一陣子也發生類似的事件。「豐采520」建案周邊道路10個月出現5次「天坑」，甚至有車輛掉入坑洞中，引起住戶與行人恐慌，縣政府判定建商開挖地下室抽取地下水導致土砂層流失等因素，造成道路坍塌，依公共危險罪嫌函送檢方偵辦，沒想到檢調在偵辦過程中，卻意外發現新竹縣政府工務處遭爆收賄放水弊案！新竹地檢署9月7 日上午7時許便指揮新竹縣調查站，前往新竹縣政府工務處和處長江良淵家中搜索，並在江良淵家中水管搜出100多萬現金，目前檢調人員已帶回江良淵與一名公務員至調查站訊問。
根據媒體報導，這次大直新建工程的施工方「基泰建設」，過去多年早有不良紀錄，2014年，台北市議員許淑華曾陪同吳興街284巷多名住戶召開記者會，指控建商「基泰建設」蓋新大樓，導致住家傾斜、鋼筋裸露，門歪斜還關不起來；「基泰建設」又曾有為了能讓基地建照前後臨路擴大利益，竟找黑衣人強拆民眾設在私有地上之合法圍籬的紀錄。難道台北市政府專管業務的官員不知道嗎？會不會有新竹縣的類似潛在風險，蔣萬安市長是不是要仔細考慮，嚴肅處理？
兩個國民黨執政的地方，都出現這樣類似的問題，這應該是上天示警，對國民黨重返執政敲響警鐘吧！心中沒有人民的安危，沒有施政品質，憑什麼重返執政？蔣萬安與楊文科，小心變成國民黨的罪人！
●作者：朱駿／時事評論人
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