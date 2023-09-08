▲前科技部長、夫人分享重度憂鬱康復歷程　提3建議助「守護人」陪伴病友

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王素梅分享憂鬱症康復歷程 曝自己曾因此試圖輕生在9月10日世界自殺防治日前，肯愛協會舉辦「憂鬱董於自殺-守護生命」記者會，邀請前科技部長陳良基、夫人王素梅一同分享自身經歷。王素梅表示，自己曾是重度憂鬱症患者，雖然有到精神科就醫，並遵照醫生囑咐認真服藥、治療，但卻沒辦法好起來。
對王素梅而言，憂鬱症就像是綁在身上的重錘，讓她的情緒一直沉在很深的海底，沒辦法浮上來。而憂鬱症也讓她失去了所有活力、行動力，整天昏昏沉沉過日子。
王素梅提到，當時覺得自己很沒用，像廢人一樣還會拖累家人，常常會想如果離開這個世界自己就解脫了，家人也不會被拖累，於是暗中計畫設想各種解脫的辦法。
因此，某天王素梅下定決心試圖跳樓自殺。當時，前科技部長陳良基下班回家想說怎麼沒看太太，往陽台一看驚見欄杆上有一隻手，立刻衝上前抓住太太的手，並通知消防人員協助才成功將太太救下。
前科技部長陳良基表示，在這之前大概1、2週，報紙才報導過憂鬱症墜樓的事件，其實就有點擔心，當天回家沒看到太太其實非常不安，發現太太在陽台的時候其實非常驚慌，想抓住太太的手但心裡也知道自己沒辦法把她拉上來，眼看著自己愛的人可能會在自己手裡墜樓，那個瞬間真的非常絕望。
不過，王素梅提到，自己也在那一刻突然明白她做了錯誤的選擇，差一點就讓家人承受失去親人的痛苦，而這痛苦也許會影響他們一輩子，成為生命中難以康復的陰影。
憂鬱症需旁人陪伴 陳良基提出守護人3建議而在這之後王素梅夫人持續治療，並在家人的陪伴、照顧下逐漸從憂鬱症中康復。王素梅表示，因為憂鬱症而失去的能力都漸漸回來了，算起來完全康復差不多有2年，這2年完全不需要再用藥，很慶幸當年輕生的行動沒有成功。
對憂鬱症患者而言，除了治療之外其實家人、朋友等的支持、陪伴也很重要。像王素梅夫人就提到對自己而言，醫生的幫助非常重要，但「守護者」的照顧才是使她能更快速康復的主要原因。
身為憂鬱症守護者的前科技部長陳良基，也以自己的經歷分享3個建議給同樣身為守護著民眾們，他將這3個重要的行動方案稱為「三陽開泰」，因為憂鬱症就有如陷在很深的黑暗中，陽光對他們來說是很重要的：
- 告訴自己、受護人憂鬱症是可以痊癒的，只是過程有點辛苦，但我們可以一起面對
- 要讓受護人知道，他／她的生命、存在對所有親人、關愛之人都是非常重要且需要的
- 要將憂鬱症視為非常危險、有致命可能的情況，以這一輩子可能只有一點點時間可以陪他／她的心態，放下一些工作、改變一下日常生活節奏，撥出一些時間陪伴受護人，不過當然也不可能做到24小時陪伴。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59170
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