G20峰會促印度首都大變身　民眾好評支持

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過去這段期間，印度在全國各地舉辦約200場會議，而重頭戲G20峰會將於9、10日在新德里國際展覽暨會議中心（IECC）舉行。
為了這場峰會，印度政府斥資270億盧比（約新台幣104億元）翻新國際展覽暨會議中心。會議中心入口處掛著G20會員國的國旗，周邊街道寬敞平整，放眼所及，到處可見G20海報、看板，以及軍警等維安人員。
G20輪值主席的身分，讓印度在國際上的能見度與話語權大為提升，但對一般民眾而言，辦理G20活動帶來的最明顯改變，就是環境變乾淨了。
來印度一年半的台商熊華彬表示，德里市容和他剛來的時候大不相同，現在街道非常乾淨，牛群和猴群也變少，「這是從來沒有過的情況，希望印度能夠繼續維持現在的整齊、清潔」。
印度青年艾若拉（Mukul Arora）則說，G20活動為印度帶來許多觀光客，隨著市容的美化，觀光客有更多可以參觀的地方，並有更好的體驗，這有助刺激經濟發展。
根據當地媒體報導，印度政府花費406億盧比（約新台幣156億元）進行市容美化。
從今年4月開始，政府大樓就被重新粉刷，外賓下榻旅館與觀光景點周邊煥然一新，機場到旅館沿路種花卉，車道與人行道整平，市中心也新添許多雕像與噴水池。
然而，這個城市還是存有陰暗的角落，在市中心往返德里機場路上，有一處落後社區就被綠色紗網包住，只留2個出入口，紗網上掛著許多G20宣傳看板。Z反對人士此斥為「遮醜」行為。
社區外，一部分的綠紗網被捲起，下面的雜貨店照常營業，推測有外國貴賓經過時，綠紗網就會被放下。
走進社區，首先映入眼簾的是資源回收場，再往深處走則是迷宮般的小巷弄，雖然擁擠，但整體而言不髒亂，在一個窄小的房間內，還有志工帶著10多位孩童讀書。
村長譚瓦爾（Sonu Tanwar）坦言，掛上紗網的用意就是要遮蓋社區，但他澄清「並不是因為這個社區不好，這個社區是好的」。
和多數人的想法相同，譚瓦爾說，G20峰會帶來改變，一般百姓也受益，「如果能變成常態會更好，印度因G20的關係發光，變得比以前更漂亮了」。（編輯：張芷瑄）1120908