北市中山區工地施工未灌水造成民宅傾斜　已疏散25住戶劃設警戒線

35名國際交換生入校交流　體驗新北文化、人情味

▲新莊高中同學和德國籍交換生Neela相見歡，互換聯繫社群。（圖 ／新北市政府教育局提供）
▲新莊高中同學和德國籍交換生Neela相見歡，互換聯繫社群。（圖 ／新北市政府教育局提供）

記者吳嘉億／新北報導

新學期開始，新北市政府教育局今年安排來自義大利、巴西等14國35位國際交換生到轄內16所高中職進行一年的學習與生活，除了贈送72小時順口溜華語課程、新北遊學體驗及國際學伴攜手共學等見面外，各校更陸續安排相見歡活動，讓國際交換生認識新北文化，感受濃厚的人情味。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲國際交換生到新北市校園交流，體驗文化與濃烈人情味。（圖 ／新北市政府教育局提供）
▲國際交換生到新北市校園交流，體驗文化與濃烈人情味。（圖 ／新北市政府教育局提供）
新北市政府教育局張明文表示，新北市攜手產官學民協力培育學生國際競爭力，推動國際交流，不出國也能與外籍生交流；不論是疫情期間從未停歇的線上文化交流，或是逐漸解封後的實際交流活動，新北學子在多元創新的國際城市環境中，豐富增強國際素養，成為前瞻卓越的國際人才。

新莊高中今年有來自墨西哥、美國、日本、德國的4位國際交換生，德國籍Neela表示，進入高二美術班之後受到同學熱情的歡迎，用英語打招呼、一同上課、聊天，也期待到多元選修德語班與同學們用德語分享自身的故事。

▲新莊高中同學和德國籍交換生Neela討論課表。（圖 ／新北市政府教育局提供）
▲新莊高中同學和德國籍交換生Neela討論課表。（圖 ／新北市政府教育局提供）
和Neela同班的陳同學說到，班上來了國際交換生覺得很有新鮮感，交換生雖因語言不通而在課程適應上較為辛苦，但很佩服她不服輸的勇氣，自己和同學們下課時也帶Neela認識校園，讓她能更快習慣校園生活。

泰山高中的國際交換生相見歡活動上，校方致贈3位來自巴西和烏干達的交換生校慶紀念T恤及印有學校LOGO的專屬保溫杯，並帶著交換生們認識校園和周邊環境；除了隨班上課外，並安排如電子科物聯網實習體驗職業類科實作課程，還有桌球、跆拳道、籃球、射箭等體育專班的訓練。

▲泰山高中熱鬧的國際生交流相見歡活動大合照。（圖 ／新北市政府教育局提供）
▲泰山高中熱鬧的國際生交流相見歡活動大合照。（圖 ／新北市政府教育局提供）
來自巴西的Maria對攝影有濃厚的興趣，將進入泰山高中攝影社進行理論學習及實際外拍；而烏干達的Quine則是到體育班與桌球選手比賽，放學後與接待家庭的母親開心分享，在家鄉就熱愛打桌球的她，也和選手們訂下再次挑戰的約定。

接待家庭的張媽媽說，學校對於交換生的安排兼具實用性和多元性，孩子每天回家都收穫滿滿，熱情分享在學校接觸到的人事物和學習到的新知識，從中感受到學校對交換生的重視。

▲泰山高中安排國際交換生進行電子科物聯網實習。（圖 ／新北市政府教育局提供）
▲泰山高中安排國際交換生進行電子科物聯網實習。（圖 ／新北市政府教育局提供）

糙齒海豚擱淺八里挖子尾沙灘　新北動保處協同救援團隊搶救

新北表揚體育有功人員、團體　侯友宜：打造運動城市品牌

免臨櫃、免奔波還免等待　新北首創輔具APP申請今日上線

綠營批賴清德老家違建一再改口　新北市府：有心人士勿混淆視聽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞