35名國際交換生入校交流　體驗新北文化、人情味

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新莊高中今年有來自墨西哥、美國、日本、德國的4位國際交換生，德國籍Neela表示，進入高二美術班之後受到同學熱情的歡迎，用英語打招呼、一同上課、聊天，也期待到多元選修德語班與同學們用德語分享自身的故事。
和Neela同班的陳同學說到，班上來了國際交換生覺得很有新鮮感，交換生雖因語言不通而在課程適應上較為辛苦，但很佩服她不服輸的勇氣，自己和同學們下課時也帶Neela認識校園，讓她能更快習慣校園生活。
泰山高中的國際交換生相見歡活動上，校方致贈3位來自巴西和烏干達的交換生校慶紀念T恤及印有學校LOGO的專屬保溫杯，並帶著交換生們認識校園和周邊環境；除了隨班上課外，並安排如電子科物聯網實習體驗職業類科實作課程，還有桌球、跆拳道、籃球、射箭等體育專班的訓練。
來自巴西的Maria對攝影有濃厚的興趣，將進入泰山高中攝影社進行理論學習及實際外拍；而烏干達的Quine則是到體育班與桌球選手比賽，放學後與接待家庭的母親開心分享，在家鄉就熱愛打桌球的她，也和選手們訂下再次挑戰的約定。
接待家庭的張媽媽說，學校對於交換生的安排兼具實用性和多元性，孩子每天回家都收穫滿滿，熱情分享在學校接觸到的人事物和學習到的新知識，從中感受到學校對交換生的重視。