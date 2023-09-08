基本工資有望連8漲！資方：比照軍公教4%不恰當、月薪時薪應脫鉤

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何語說，展望明年第1季工業及製造業的採購經理人指數也不理想，所以不看好未來製造業景氣，除非俄烏戰爭在年底或者明年達成協議，明年第2季以後，全球的庫存量才會消化掉，國內的原物料庫存、周轉率才會達10%以上。
何語表示，目前國內的工業及製造業，只有精研加工、精研技術再工還有鋼鐵業還可以，其他的產業，包括機器業類、民生工業類、電器用品類、生活用品類、其他家庭家電用品類等都不理想；還有汽車銷售量很好，但汽車的零組件外銷很不好。
目前出口型的製造業經濟狀況不理想，接不到外國訂單，很多都放無薪假，但內需型的服務業表現不錯，很多都開出高薪徵才，製造業大部分都是給月薪，服務業較多打工、給時薪，因此，全國工業總會希望月薪、時薪的調幅脫鉤，月薪調幅低一些，時薪可以給高一點。
何語表示，希望月薪與時薪脫鉤，領時薪的打工族可調升3%以上，月薪調幅則不宜超過2%。月薪跟時薪脫鉤，過去也有這個慣例，主要是月薪有年終獎金、年假、很多福利，領月薪的人可支用金額，能夠自己調配，但領時薪的是青年打工族、中高齡就業的勞工，時薪不固定，會影響到生活費的支配，所以日本研究的結果也認為，時薪跟月薪是要脫鉤的。
對於勞團呼籲，基本工資比照軍公教調薪4%，何語認為，軍公教調薪並非以全薪調整，計算基礎與基本工資不同，且軍公教是5、6年調一次，不像基本工資已經連續8年要調漲，比照軍公教調薪，不合理。