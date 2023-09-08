不服遭停權！范成連衝黨中央撲空　朱立倫：大家庭不可以考慮小我

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朱立倫今早陪同立委參選人林國春至板橋慈惠宮上香祈福，會後接受媒體聯訪時，朱立倫指出，國民黨是非常清楚，所有同志都要遵守相關規範跟黨紀，我們是個大家庭，大家都是以大我為原則，不可以考慮小我，在這樣的情況，我們都是尊重考紀會決定。
對於傳言郭台銘9月14日將要公佈副手，而這天侯友宜剛好要出訪美國，朱立倫則說，侯友宜規劃出訪美國，相關行程也在緊湊安排，也透露，最近在接待貴賓，包括邀宴戰略暨國際研究中心（CSIS）會長和重要的智庫領導人，大家在會見侯友宜後，都覺得他相當是位穩健務實的領導人，將來到美國他們也都歡迎來接待，秉持這善意，把對於整個國際、兩岸局勢，跟國外的朋友交換意見，相信侯友宜一定會獲得美方肯定跟認同。
至於侯副手人選何時公布？朱則表示，現在全力拚選舉，沒有考慮這方面，強調「一定尊重總統候選人的考量」。
對於朱立倫日前提出，應該從現有的完全偏向總統制，走向於雙首長制，最後走向責任內閣制。朱立倫再補充，其實在野政黨本來就有共同理念，跟柯文哲對於公共政策，到未來政府體制上，再到兩岸關係上，的確有些可以共同溝通合作，也希望跟柯文哲討論公共政策、政府體制以及兩岸關係應該如何發展，「我覺得這才是民眾關心的議題」。