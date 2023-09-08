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大直民宅傾斜！基泰建設出包「2關鍵」　結構技師：老天已經警告

▲台北大直民宅因「基泰建設」施工案出包，昨晚出現傾斜下陷，結構技師認為建商錯過多次防災良機，對意外感到相當遺憾。（圖／記者陳明中攝）
▲台北大直民宅因「基泰建設」施工案出包，昨晚出現傾斜下陷，結構技師認為建商錯過多次防災良機，對意外感到相當遺憾。（圖／記者陳明中攝）

記者張志浩/綜合報導

台北市中山區大直街94巷1弄附近多棟民宅，昨（7）日晚間驚傳傾斜、下陷意外，起因是旁邊「基泰建設」施工案開挖地下室時，支撐黏土的「連續壁」強度不足而破裂，導致整場悲劇發生。中華民國土木技師公會全國聯合會常務理事、土木結構技師拱祥生指出，這起事件與「地質因素」和「施工規劃」脫不了關係，而大直民宅在傾斜前，無論地表或淺層都一定會有許多警訊，建商可說是錯失好幾次良機防災，事後檢討相當重要。

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拱祥生提及，通常建案進行開挖，都需要「連續壁」支撐土壤，否則土壤會像「在沙灘堆沙子一樣站不起來」，出現大約30度的傾斜，且都會區的地下室都是和鄰近房屋緊鄰，在需要讓土壤垂直站立的前提下，連續壁的強度和深度更加要求，例如地下室預計開挖12米，則連續壁應該要在深個1.8至2.5倍才行。

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▲結構技師強調，大直民宅下陷與「地質因素」和「施工規劃」脫不了關係，其中「連續壁強度不足」可能是最大盲點。（圖／記者陳明中攝）
拱祥生說明，大直地區的地質屬於「台北盆地松山層的黏土層」，土壤相當軟弱，因此開挖地下室除了做連續壁之外，通常還要做「地盤改良」等前置作業；雖然本次民宅下陷實際原因還有待詳細釐清，但「連續壁強度不足」、沒有達到預期的擋土效果幾乎可以確定，若想避免類似案例再發生，有「大地專業知識」基礎的技師幫忙相當重要。

拱祥生進一步表示，建築傾斜、下陷等破壞通常是瞬間發生的，但開挖前期，淺層一定會有跡象，因此才會有相關人士申請對「基泰大直」建案做安全調查，但現實上，基泰建設並沒有做好對施工現場的PDCA（計劃、執行、檢查、處理），尤其是分析每個施工時期的地表、建物呈現和預期的差距有多少。

▲北市大直街民宅坍塌現場。（圖／記者陳明中攝，2023.09.08）
▲北市大直街民宅傾斜，上百位居民暫時撤離，結構技師建議周遭民眾近期可多觀察1樓地基狀況，政府也應協助觀測附近土層和建築物狀況。（圖／記者陳明中攝）
拱祥生舉例，蓋建案和醫生開刀很像，在施作的同時，要監測病人血壓、脈膊，而這些基礎數據，應該都要有合理的預測基礎值去比對，只要哪個環節出現問題，就要先停手做處理、補救。「地質不穩定造成民宅出現裂縫，但有裂縫已經是最後階段，施工前中期，針對地質的分析和觀測才是重點，老天已經給警告了，但無奈還是錯失良機。

拱祥生提醒，在這類建築破壞事件發生後，通常2倍開挖深度的範圍內是一級警戒區，4倍開挖深度範圍則是二級警戒區，本次基泰建設開挖到地下3層，深度大約是12公尺；建議周遭民眾近期可多觀察1樓地基情況，政府也應協助觀測附近土層和建築物狀況，不過民眾也不要過度恐慌，現階段將開挖區做好穩定和強化才是首要任務。

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