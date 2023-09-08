大直民宅傾斜！基泰建設出包「2關鍵」　結構技師：老天已經警告

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拱祥生說明，大直地區的地質屬於「台北盆地松山層的黏土層」，土壤相當軟弱，因此開挖地下室除了做連續壁之外，通常還要做「地盤改良」等前置作業；雖然本次民宅下陷實際原因還有待詳細釐清，但「連續壁強度不足」、沒有達到預期的擋土效果幾乎可以確定，若想避免類似案例再發生，有「大地專業知識」基礎的技師幫忙相當重要。
拱祥生進一步表示，建築傾斜、下陷等破壞通常是瞬間發生的，但開挖前期，淺層一定會有跡象，因此才會有相關人士申請對「基泰大直」建案做安全調查，但現實上，基泰建設並沒有做好對施工現場的PDCA（計劃、執行、檢查、處理），尤其是分析每個施工時期的地表、建物呈現和預期的差距有多少。
拱祥生舉例，蓋建案和醫生開刀很像，在施作的同時，要監測病人血壓、脈膊，而這些基礎數據，應該都要有合理的預測基礎值去比對，只要哪個環節出現問題，就要先停手做處理、補救。「地質不穩定造成民宅出現裂縫，但有裂縫已經是最後階段，施工前中期，針對地質的分析和觀測才是重點，老天已經給警告了，但無奈還是錯失良機。」
拱祥生提醒，在這類建築破壞事件發生後，通常2倍開挖深度的範圍內是一級警戒區，4倍開挖深度範圍則是二級警戒區，本次基泰建設開挖到地下3層，深度大約是12公尺；建議周遭民眾近期可多觀察1樓地基情況，政府也應協助觀測附近土層和建築物狀況，不過民眾也不要過度恐慌，現階段將開挖區做好穩定和強化才是首要任務。
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