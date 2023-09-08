大直民宅倒塌1樓直接消失 律師分析「這些人」要一起告才夠賠
台北市中山區大直街94巷內的建案，附近鄰屋在7日晚間突然傾斜下陷，1樓直接消失，高達25戶逾百人撤離。網紅「黑心律師」表示，該建案的建商「基泰」已經蓋很高的那棟，也必定下沉，還會影響附近大樓，建議住戶們可以對負責人、建築師、結構技師等人提告求償，甚至連北市府也可以告。
記者潘千詩／台北報導
黑心律師分析，除「傾斜下沉那棟民宅」必須拆掉重蓋，基泰正在蓋也已經蓋很高那棟，必定也有傾斜下沉，也要拆掉重蓋，而鄰近及下下棟的民宅，必定也有不同程度的傾斜下沉，很可能也必須拆掉重蓋。
黑心律師表示，住戶未來可對「基泰建設股份有限公司」提起民事訴訟，該公司雖是上巿公司，但不知現在的資產負債剩多少？只賠1棟當然夠，但從推論可知，不只要賠1棟，所以未來不只要告「基泰建設股份有限公司」，也要將該建案的「負責人、建築師、結構技師…等人」列為共同被告；本案已陳情多次，代表政府也有過失，也可將「台北巿政府」列為共同被告，這樣比較確定夠賠。
至於刑事責任部分，黑心律師表示，也可對建案的負責人、建築師、結構技師等人提起《刑法》第353條毀損建築物罪及第354條毀損罪。