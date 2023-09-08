影音／曾峻岳158公里速球再見三振！連飆3K關門稲葉篤紀看到了
富邦悍將21歲右投曾峻岳近日傳出有機會挑戰日本職棒，雖消息尚未被證實，但日職北海道火腿鬥士隊早曾派人觀察他的比賽，總經理稲葉篤紀近日更兩度親臨新莊棒球場，除了拜會富邦悍將球團，昨日也留在球場觀賽，親眼見證曾峻岳連飆3K「關門」，並以158公里速球投出再見三振，似乎可見曾峻岳的旅日之路越來越明朗。
運動中心/綜合報導
曾峻岳2020年投入中華職棒選秀，被富邦悍將在第七輪選中，雖是選秀後段順位中選，但曾峻岳首次春訓，就在隊內賽飆出當時全隊最快的144公里，並在官辦熱身賽中出賽3場，7局未投出保送還飆出10次三振，其中對統一獅時曾上演3局7K，最快球速151公里的好投，驚艷表現為他自己贏得關注，也以黑馬之姿擠進開季27人名單。
曾峻岳新人球季便在一軍投滿整季，更在季中被欽點接替陳鴻文扛起終結者重任，全年出賽多達57場，繳出4勝0敗、13次中繼成功、12次救援成功，防禦率1.80的亮眼表現，季後也成功奪下該年的年度最佳新人獎項。
近期傳出他有望挑戰日本職棒，日本火腿隊總經理稻葉篤紀來台觀戰U18日本隊比賽之餘，也在四天內兩度造訪新莊棒球場觀賽並拜訪富邦悍將高層，雖未說明來意，但加上曾峻岳旅日傳言，稻葉篤紀此舉不言而喻，或許再過不久就能聽到再添一名台將赴日征戰的好消息。
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