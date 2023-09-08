大直民宅塌陷惹議！李光洙《天坑》頂樓變B1 拍出房子掉地洞過程
台北市中山區大直街昨（7）日晚間發生民宅塌陷事件，經查為鄰近建案施工不慎，導致工地出現約600平方公尺的「巨大天坑」，連帶周邊大樓傾斜下陷，1樓直接變成地下室，負責建案的「基泰建設」對此表示絕不推卸相關責任，此案也已全面停工。其實路面出現天坑的情形十分罕見，南韓2年前就拍過類似的電影《天坑》，直接呈現樓房瞬間下陷500公尺深的地洞，畫面怵目驚心。
記者陳雅蘭／綜合報導
南韓災難片《天坑》耗資韓幣115億（約台幣3億元）打造，由車勝元、李光洙主演，近日在《MOVING異能》飾演怪物之一而受到熱烈討論金成均亦有參演。該劇講述金成均實現擁有自己家的夢想，他邀請李光洙和金慧埈來新家慶祝，就在大家沉浸於幸福氣氛時，整棟建築竟突然掉進地下500公尺的深坑中。
《天坑》片段中可看見，一位小朋友在家裡玩彈珠時，彈珠竟直直往窗邊滾動，進而發現「地板是斜的」，民眾也詢問：「房子是不是有點斜？」結果地面突然崩裂，整棟住宅直直往下掉，就連車輛也無一倖免，好在沒有人員傷亡，而該住宅居民為了從500公尺深的天坑裡逃生，齊心協力互相扶持，過程動容又正向。
李光洙在片中飾演金代理，為了慶祝上司搬新家前去拜訪，卻不幸一起掉入天坑中，有場戲他要坐在被吊掛著的轎車內拍攝，李光洙當時不用替身親自上場，他表示：「因為有做好安全措施，所以完全不會害怕。」