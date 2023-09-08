特企 ／2023全國古蹟日「在生活中遇見文化資產」　3大亮點搶先看

讓民眾夏日最Chill的亮點，就是傳統及創新音樂的結合「音樂穿越聚」，本次邀請到臺灣三金音樂製作才子柯智豪擔任音樂總顧問，首日開幕表演由柯智豪所屬樂團-三牲獻藝、全球僅存龍鳳獅傳人-吳登興聯手藝姿舞集共同演出，精彩的龍鳳獅陣結合當代電子音樂，為2023全國古蹟日熱鬧開場！
除此之外，活動連續二日祭出四場、八團傳統與創新結合的精彩演出，第一天有全臺少數可以華、客、臺三語自由變頻的黃武山山宛然客家布袋戲團，搭配同樣擁有客家文化底蘊的知名饒舌歌手-YAPPY，另有屏東縣滿州鄉民謠協進會，與月琴歌姬-張雅淳展現跨越時代的月琴音樂演出，值得一提的是師承國寶張日貴的保存者張碧英、張錦桂也特地到場共襄盛舉；第二天由來自臺北的台北靈安社與帶領現代舞走入群眾聞名的小事製作，共演展現傳統軒社扮仙戲的多元可能，另還有每次演出都叫好叫座的杵音文化藝術團，攜手知名的音樂創作者-PUZZLEMAN，為現場觀眾帶來臺東風情的原住民族特色演出，各團隊密集籌練，肯定能讓大家眼睛為之一亮！
亮點二「互動穿越Enjoy」，文化部文資園區將匯聚22縣市及多個NGO組織，現場以多元互動的方式介紹人文、旅遊、民俗、歷史建築、古蹟等有形與無形資產，邀請民眾來場深度的文化旅遊；藝童趣‧文資市集則網羅了童玩攤位及美食冰品、集章打卡再送限量文資紀念品；文資放映室及映後座談邀請到老屋「和合青田」張芳庭館長、《點燃希望漁火》導演余英宗與大家分享文化資產的保存理念，保證文資知識補充滿滿！
最後，「文化穿越Learning」邀請到文資大師-傅朝卿，現場與新富町文化市場洪宜玲總監、彰化北斗紅磚市場的陳光鏡執行長及前迪化二〇七博物館館長華安綺，一同分享文資活化的過程許多見聞趣事，這些市場的故事與歷史同步在雅堂館D棟免費參觀，期能增進民眾對文化資產的認識，進而參與文化資產保存！
文化部文化資產局官方FB專頁-「全國古蹟日」活動資訊
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