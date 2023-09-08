藍委斥搞不清雞蛋產地　食藥署無奈：邊境是「這樣管」

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對此超思公司提出解釋，強調公司引進的最後一批巴西雞蛋是在5月下旬生產、5月底離港，而巴西的首例禽流感是發生在6月27日，因此作為蛋源的兩間農場在交貨與公司時，都是沒有疫情的狀態。
但洪孟楷進一步質疑，食藥署並不要求公司申報雞蛋牧場位置、也無從掌握是否從疫區進口雞蛋，又該如何讓農業部把關安全？台灣取得的雞蛋，甚至極可能是「日本不要禽流感風險蛋轉賣台灣」。
對於國民黨立委提出的相關質疑，林金富說明，食品要進入台灣、在邊境會有3個部會把關，包括「財政部關務署」、「農業部防檢署」，以及「衛福部食藥署」，若以雞蛋來說，防檢署管的是「食品的檢疫」，會要求業者提供檢疫證明文件，而食藥署管的是「動物用藥抽驗」，因此禽流感等相關檢疫問題，需詢問防檢署。
林金富進一步解釋，若以食藥署的「動物用藥」管理作法來說，依照國際慣例，會在業者進口申報查驗時，要求提出「國家開立的衛生證明文件」，作為政府間的溝通，並要求一份「可供人食用的證明」，且業者會提供「製造廠」資訊。
以這次巴西雞蛋進入台灣的管理為例，林金富說，食藥署方會檢視業者提出的、由巴西政府開立的衛生證明文件，並要求可供人食用證明，食藥署也會對產品進行逐批抽驗、確認動物用藥符合法規，也詢問廠商產品的製造廠資訊，但這個製造廠不一定是產出雞蛋的牧場，也可能是包裝廠、洗選廠等。
林金富強調，國內畜牧場與養殖場管理都是農業部權責，國際上核定農產品、動物性產品的分工也是相同邏輯，因此雞蛋在國外的哪個養殖場生產，是農業部的權限，食藥署所要求的資訊、依據國際慣例，寫到國家就可以了，不會過問是哪個養殖場來的。