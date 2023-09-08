「故土容顏」陶作展登場 蔡榮祐展現陶藝生命與包容

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蔡榮祐投入陶藝創作47載，是台灣現代陶藝發展的巨擘與推手，也是唯一同時獲頒文化部國立台灣工藝研究發展中心「國家工藝成就獎」，以及新北市陶藝獎「陶藝成就獎」的陶藝家；前者是對他「工藝成就」的肯定，後者則是推崇他「現代創作」成就。
對蔡榮祐來說，陶藝是生活態度與生命理念的展現，其中「圓滿」系列提醒大眾，待人處事要退一步海闊天空；「捨得」系列則要眾生有捨才有得，需要真正的付出過，才能體會這樣的心境。他認為，藝術是生活的一種展現，如果離開生活太遠，一般大眾無法感受，也就不能落實在日常生活中。
蔡榮祐從傳統工藝出發到現代陶藝的呈現，把傳統與現代做了完美的結合。就像他保存了傳統加入創意，將釉料運用像油畫一樣揮灑，不受傳統單一顏色的侷限，便是他以流行元素詮釋傳統工藝的寫照。就以代表作「包容」系列，蔡榮祐說，他也是到了六十歲才學會包容的。「要如何將不同熔點的陶土相互包容，確實是一大挑戰，因為成功率相當低。」
「故土容顏 陶作職人展」即日起至10月2日落幕，展出蔡榮祐與兒子蔡家閎、女兒蔡依儒等家族三代成員的生活陶作聯展，還有蔡榮祐個人攝影及近期《觀 · 生活》創作專輯，內容相當豐富。此外，９月10日將舉辦「陶之原始與傳奇—蔡榮祐的藝術生命」講座，邀請台灣知名美術史學者蕭瓊瑞與陶藝大師蔡榮祐對談。報名請上中央書局官方臉書，活動訊息：https://cutt.ly/TwlgGEDf