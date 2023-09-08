宛如大直民宅崩塌！《加州異世界》驚見天坑 穿越萬年時空裂縫
如果在繁華的都會市中心突然出現巨大天坑，會是什麼奇景？大直民宅崩塌下陷，瞬間讓一樓變成地下室，慘狀令人驚訝，所幸無人傷亡，國外影集也有類似劇情，2021年NBC電視劇《加州異世界》就是描述洛杉磯中心無預警出現巨大的天坑，來不及逃散的人們被困在車陣中，與眾多建築物一同陷入深處，與家人面臨生離死別，倖存者為了要逃出天坑與家人重聚，拚命在遠古時代求生存，展開一場奇幻的冒險故事。
記者江芷稜/綜合報導
災難動作片總是吸引人們的目光，描述天氣遽變的《2012》、地面崩裂的《加州大地震》、全球冷化的《明天過後》、隕石撞擊地球的《世界末日》、外星人侵略的《獨立日》，地球磁場崩解的《地心毀滅》，將人們對於生存環境的未知和不可預測性，透過數位影像的科技呈現在眼前，帶給人們警示效果，還有許多緊張刺激的視覺衝擊感。
當人們面臨未知的災難降臨，世界景點瞬間毀滅，人性變化帶來的戲劇性，是最緊揪觀眾心情的重點。美劇《加州異世界》開頭時，女主角一家人正開車經過洛杉磯市中心，公園河水突然冒泡，地面出現長達百米的巨大裂縫，深坑迅速擴散瞬間吞沒人潮，建築物如被推倒的骨牌般接連崩塌，人們四處逃竄，被黑洞無情吞噬，被女兒緊抓著手的女主角，為了不連累家人，選擇掉落了無邊無際的天坑。
沒想到，女主角們掉落天坑後意外穿越時空，來到一萬年前的原始洛杉磯，被迫降臨一個神祕且危險的原始大陸，出現遠古前的長毛象與野狼等生物，開始對人們攻擊，被吸入坑中的人們為了努力求生存，只能並肩作戰，找尋身邊可用的資源。在尋找天坑成因的過程中，這個被天災拆散的家庭，為了再與其他成員團聚，不得不努力逃生，過程充滿懸疑刺激。
《加州異世界》的觀眾也跟著主角們一起展開冒險，在充滿謊言與祕密的劇情裡努力共生，企圖解開這個事件背後隱藏的祕密，此劇是該季無線電視網中收視名列前茅的劇集，在美國平均收視率達0.8%，每週播放量有近800萬人觀賞，緊扣人心的劇情，讓這部劇很快就有了第二季。