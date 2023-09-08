▲孕婦無形壓力大！　醫告訴你「幾個方法」遠離產後憂鬱

我是廣告 請繼續往下閱讀
出現這些症狀 恐是產後憂鬱症臺北市立聯合醫院松德院區社區精神科主治醫師林月屏說，產後婦女雌激素下降，使得五到八成的婦女出現失眠、焦慮或輕微情緒低落；和嚴重憂鬱症個案不同的是，仍保有對正向事物的快樂感受，在逐漸適應小孩作息且具有良好支持系統後，患者通常可以在10天內緩解。
若是低落情緒持續兩週以上，就要小心是產後憂鬱症，患者常會莫名掉淚、強烈的無法照顧好寶寶的罪惡感，在寶寶周圍感到很焦慮不安，或是深信自己是「壞媽媽」，嚴重個案會合併有傷害自己或傷害寶寶的念頭，這時候建議就醫；若是有妄想或是幻聽，增加殺嬰風險，是精神科急症，需要立刻就醫，甚至需要住院治療。
懷孕期間到產後 出現相關症狀皆可介入治療治療方面，對於症狀輕到中度的個案，以認知行為治療及人際心理治療為主，中重度的個案則會建議服用抗憂鬱劑，像是選擇性血清素回收劑、正腎上腺素與血清素回收抑制劑或威克倦等藥物，擔心藥物副作用或難治型的個案會建議電氣痙攣治療；至於孕期憂鬱的個案擔心藥物造成寶寶畸胎或未來生長發育，產後婦女則有哺乳的考量，可以考慮重複經顱磁刺激治療。
親友這樣做 幫忙周產期憂鬱媽媽親友們該如何協助這些周產期憂鬱的婦女，林月屏建議，第一要學會辨認憂鬱相關症狀；第二需要傾聽她的擔憂，給予適當回應，像是「我注意到即使寶寶睡了，妳也睡不著，妳在想什麼呢？」；第三是有效的支持她，主動提出幫忙家務或是幫忙照看寶寶一到兩小時，讓您的朋友可以休息片刻，出門放風一下；第四是介入，觀察到明顯憂鬱症狀，主動提供您的朋友就醫資訊，陪伴她看診，如果因為寶寶無法前往，盡力說服她必需照顧好自己才能照顧好寶寶。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59122
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw