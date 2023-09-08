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孕婦無形壓力大！　醫告訴你「幾個方法」遠離產後憂鬱

▲孕婦無形壓力大！　醫告訴你「幾個方法」遠離產後憂鬱
▲孕婦無形壓力大！　醫告訴你「幾個方法」遠離產後憂鬱

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】辛苦歷經了十個月，終於等到「卸貨」的日子，生理心理的變化，讓有些新手媽媽出現情緒不穩定，可能因素有創傷性的生產、生產後荷爾蒙急遽變化、缺乏支持、無法有充足的睡眠等等，還會面臨像是選擇配方奶還是母乳，要怎麼照顧高需求的寶寶，伴侶關係是否改變，怎麼平衡親友們的「建議」，常常覺得是不是自己不夠努力。

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出現這些症狀　恐是產後憂鬱症

臺北市立聯合醫院松德院區社區精神科主治醫師林月屏說，產後婦女雌激素下降，使得五到八成的婦女出現失眠、焦慮或輕微情緒低落；和嚴重憂鬱症個案不同的是，仍保有對正向事物的快樂感受，在逐漸適應小孩作息且具有良好支持系統後，患者通常可以在10天內緩解。

若是低落情緒持續兩週以上，就要小心是產後憂鬱症，患者常會莫名掉淚、強烈的無法照顧好寶寶的罪惡感，在寶寶周圍感到很焦慮不安，或是深信自己是「壞媽媽」，嚴重個案會合併有傷害自己或傷害寶寶的念頭，這時候建議就醫；若是有妄想或是幻聽，增加殺嬰風險，是精神科急症，需要立刻就醫，甚至需要住院治療。

懷孕期間到產後　出現相關症狀皆可介入治療

治療方面，對於症狀輕到中度的個案，以認知行為治療及人際心理治療為主，中重度的個案則會建議服用抗憂鬱劑，像是選擇性血清素回收劑、正腎上腺素與血清素回收抑制劑或威克倦等藥物，擔心藥物副作用或難治型的個案會建議電氣痙攣治療；至於孕期憂鬱的個案擔心藥物造成寶寶畸胎或未來生長發育，產後婦女則有哺乳的考量，可以考慮重複經顱磁刺激治療。

親友這樣做　幫忙周產期憂鬱媽媽

親友們該如何協助這些周產期憂鬱的婦女，林月屏建議，第一要學會辨認憂鬱相關症狀；第二需要傾聽她的擔憂，給予適當回應，像是「我注意到即使寶寶睡了，妳也睡不著，妳在想什麼呢？」；第三是有效的支持她，主動提出幫忙家務或是幫忙照看寶寶一到兩小時，讓您的朋友可以休息片刻，出門放風一下；第四是介入，觀察到明顯憂鬱症狀，主動提供您的朋友就醫資訊，陪伴她看診，如果因為寶寶無法前往，盡力說服她必需照顧好自己才能照顧好寶寶。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59122

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