大直基泰工地制高點恐怖直擊！不只民宅下陷　驚見天坑、道路變形

揭基泰「政商關係好、內神通外鬼」　高嘉瑜控：北市不理9次陳情

▲高嘉瑜爆料，基泰政商關係良好、內神通外鬼，過去還找過「黑衣人」拆合法圍籬。（圖／記者邱新博攝，2023.08.28）
▲高嘉瑜爆料，基泰政商關係良好、內神通外鬼，過去還找過「黑衣人」拆合法圍籬。（圖／記者邱新博攝，2023.08.28）

記者陳佩君／台北報導

台北市中山區大直街昨晚驚傳多棟民宅傾斜塌陷，經查為鄰近建案施工不慎導致，對此，民進黨立委高嘉瑜今（8）日出面指控建商「基泰建設」黑歷史，直指基泰政商關係良好、內神通外鬼，過去還找過「黑衣人」拆合法圍籬；此外，另一建案「基泰內湖」，民眾過去曾9次陳情北市建管處，卻都置之不理，她呼籲台北市府必須針對基泰建設所有工地嚴格稽查、要求停工，保障市民安全。

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高嘉瑜受訪時指出，昨天看到大直的基泰建設發生這種事不意外，基泰建設一直以來劣跡斑斑，民眾已陳情8個月，台北市建管處居然認為民宅裂縫不大、沒有危險跟列管必要，結果昨天6棟民宅發生傾斜，還有一棟民宅連1樓都看不到，「這樣的建商、市府敢掛保證安全無虞？到底基泰建設背後有什麼樣的關係，才能讓市府一再包庇、如此目無法紀」。

高嘉瑜表示，基泰建設內湖部分，2015年她擔任議員時，民眾私有合法土地設圍籬，基泰建設為了申請建照、比較好的容積，居然要求黑衣人硬拆民眾合法圍籬，她當時召開協調會，基泰建設找藍營民代私下說情，另一面更找媒體惡意抹黑她是護航違建，但圍籬是合法的，基泰建設找了建管處跟黑衣人欺負民眾，事後還提告，最後是不起訴。

「如此惡劣找黑道、媒體施壓，建管處也刻意包庇，從2015年到現在，基泰建設居然背景還這麼硬，甚至有違法吸金上億元等事件！」高嘉瑜痛斥，基泰建設政商關係良好、內神通外鬼長期有人包庇，才導致今天釀出這麼大災禍，台北市府一定要給市民交代。

高嘉瑜提到，基泰建設內湖部分，也有民眾陳情，從5月到現在基泰建設都沒有施作安全圍籬，只用簡易鐵皮搭建，現在是颱風季節，若發生意外也有危險，「民眾9次陳情北市建管處都置之不理，台北市府必須針對基泰建設所有工地嚴格稽查、要求停工，保障市民安全」。

她質疑，唯獨基泰建設，民眾陳情這麼久市府都視而不見、繼續擺爛，為何在台北市基泰建設可以如此囂張、為所欲為？「一定要事情發生、民宅倒塌，北市府才會醒來嗎？有這樣的台北市府真的是悲哀」。

對於關說民代，高嘉瑜說，她已經沒有在擔任議員了，當時開協調會到一半，突然有媒體跑來說就是那個國民黨議員檢舉她包庇違建，「這家建商真的是神通廣大，打壓一般民眾還打壓民意代表！」

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