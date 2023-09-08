高雄KK政線挺侯看板上架　籲藍白合下架民進黨

由國民黨高雄市議員李眉蓁、鍾易仲、蔡金晏、黃香菽、李亞築、蔡武宏等組成的KK政線，今（8）日在自由路、同盟路推出挺侯合體看板，而成員中參選立委的鍾易仲、李眉蓁不但「唯一支持侯友宜」，更早早各自掛出約十面和侯的合體看板，他們也呼籲黨中央儘快和民眾黨展開黨對黨協商，儘快提出下架民進黨的合作方案。
記者鄭婷襄／高雄報導
鍾易仲表示，侯友宜是第一個基層公務員出身的總統候選人，行政歷練完整，非常接地氣。他不是好命子，別人是金孫，是天之驕子，他卻歷經出生入死才走到今天。這次參選同樣沒有別人順利，各種明槍暗箭比當年亂飛的子彈還可怕。他個人特質與能力都值得肯定，只是受限在野整合進度致民調尚未回到原有高度。
李眉蓁也表示，這3個月來在野陣營的混亂造成煩躁緊張，國民黨支持者士氣潰散。現在國民黨已經回穩，團結支持侯友宜的力量慢慢回籠，再加上侯友宜最近提出80歲以上免巴氏量表、65歲以上免健保費等「友好政策」獲得廣大迴響，連民進黨都跟進照抄，據她觀察，高雄民意市場也悄悄起了變化，以前地方對侯友宜不太認識，「因陌生而沒有靠太近」，現在侯的政策都能觸動人心，「選實在的卡好」聲音浮現，相信侯友宜的民調很快就會上來。
鍾易仲、李眉蓁除了為侯友宜加油，也再次呼籲黨中央正視藍白合的問題，和民眾黨展開黨對黨協商，聯合政府、內閣制都可以納入討論。近期他們也會提出具體構想，希望國民黨、民眾黨早日提出符合支持者期待的合作方案，共同合作下架民進黨。