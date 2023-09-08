四叉貓爆拿空污業者政治獻金 江和樹：若因此不捍衛空品就不是人
網紅四叉貓在臉書爆料，台中市議員江和樹開記者會說要捍衛空氣，但當地一家常違反空污法的「坤隆行實業股份有限公司」，捐給江和樹100多萬政治現金、繳罰金卻用分期付款。江和樹表示，自己擔任台灣民眾黨中央委員有募款責任，業者基於節稅和財務考量捐政治獻金、分期繳罰款有何不妥？自己若收了政治獻金就不敢為人民捍衛空氣品質，「那才不是人！」
記者顏幸如／台中報導
政治網紅四叉貓今（8）日在臉書連發兩文，指台中市議員江和樹昨天開記者會表示台中大里空污很嚴重，但江和樹的政治獻金捐贈者，卻有一家常違反空污法的「坤隆行實業股份有限公司」。這家公司捐給江和樹100萬、負責人林娟娟捐10萬、捐給民眾黨30萬，「其他活動贊助的我就懶得提了」，但業者去年被罰208萬還辦理分期，目前尚未付清。四叉貓質疑，江和樹竟沒有譴責他的金主公司，一直污染台中大里的空氣。
江和樹今（8）日表示，昨天他並沒開記者會，而是盡民代職責在自己群組發聲，指不肖業者趁近日下雨放毒氣，民眾已經受不了，拜託盧市長救救大里人！事後市府也積極稽查，但因採樣結果未超過標準，環保局並沒有開罰。
至於政治獻金部份，他表示自己擔任台灣民眾黨中央委員，每年負責的募款額度是100萬元，自己選區的中小企業基於節稅考量願意捐政治獻金，他非常感謝，募款時並不知這家業者曾因空污被罰款。
江和樹說，自己被四叉貓指控後主動連繫公司負責人，負責人表示近幾年社會變化、空污標準一再加嚴，在地中小企業的更新速度有時跟不上政府修法速度，10幾年來的確被開罰多次，但完成改善後已經復業。至於分期繳款的部份，業者反問「既然政府規定分期繳款可以不付利息，為什麼不能分期」？
江和樹強調，四叉貓在臉書公佈的，就是這名業者政治獻金的全部，自己不曾因為接受政治獻金被任何人摸頭，若因此而不敢捍衛空氣品質，「那我江和樹就不是人」。