富豪總理娶醫生當老婆！泰國第一夫人是醫美界權威　人氣不輸丈夫

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聰明的塔維辛沒有辜負父母的期望，不但考進朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）醫學院，求學期間還拿過好幾次獎學金，本來她想走精神醫學領域，但在實際實習後才放棄，改專攻皮膚和醫美領域。畢業後拿到獎學金赴美深造，師從知名雷射外科教授谷德曼（Leon Goldman），並在回國加入大診所主攻皮膚護理，成為泰國第一個使用雷射進行皮膚手術的醫師。
塔維辛除了腦袋聰慧，外表還十分美麗，因緣際會下結識朱拉隆功大學的校友賽塔，彼時賽塔是一名來自泰國名門望族的高富帥，且有自己的事業，兩人相談甚歡後進而相戀，最後在1989年結為夫妻，婚後兩人育有兩子一女，且子女全都是名校高材生，現在正同時協助父親打理集團的各種業務。
塔維辛在個人事業也斬獲名聲，是泰國知名抗老名醫塔維辛（Dr. Pakpilai Thavisin）博士，又被稱為「Dr.Om」。雖然已經62歲卻仍保養得宜，和賽塔站在一起時，看起來十分年輕，且塔維辛和賽塔儘管過了34年的婚姻，感情仍是非常好，塔維辛和賽塔經常在社群平台上公開放閃，許多生活照都能看出兩人感情深厚，
《彭博社》報導，外國企業相信具有商業背景的賽塔，能夠實施刺激經濟成長的措施。過去幾個月泰國股市基準指數今年以來已下跌7.4%，外國投資者已經從股票撤出近40億美元，因為政治僵局、出口放緩和利率上升侵蝕了信心。擁有約510億美元資產的SCB資產管理公司表示，「塞塔所屬為泰黨有明確的刺激計畫，在這個關鍵時刻應該會顯著幫助經濟。」
為泰黨力推的總理候選人賽塔出生於1963年2月15日，是家中獨生子，綽號「Nid」，與5個泰籍華裔富豪家族有親戚關係，一路接受菁英教育長大，並在美國克萊蒙研究大學（Claremont Graduate University）獲得商業管理碩士學位。他曾經是泰國前十大地產開發商之一尚思瑞（Sansiri Plc）的總裁和執行長，他在1994年時就加入剛成立的尚思瑞，一路爬升到高位，擁有多年的商業實戰經驗，雖然政治方面算是素人，但對於泰國當前的經濟難題，商管背景出身的他或許有較大的助益。
由於賽塔身高超過190公分，和老婆塔維辛站在一起時有「最萌身高差」，加上結婚超過34年，全家又都是菁英，很快便讓網友熱議簡直是「人生完美家庭」，更稱掌握美貌、事業和擁有子女的新任第一夫人塔維辛是真正的「人生勝利組」。