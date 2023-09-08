大直房屋坍塌住宅險恐無法理賠！建案施工鄰屋必須確認「這件事」

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台北市議員陳怡君透露，民宅在8個月前已發生龜裂，且住戶不斷向建商協商，同時向北市府陳情，但皆未獲得回應。基泰建設於今日清晨發布重訊坦承，因營造廠施工不慎，造成鄰房損壞，此案也已全面停工，損失金額尚待評估，針對受損住戶權益將提供多元改善方案，絕不推卸相關責任，必會深入調查，並依法給予住戶補償。
遭遇類似的非自然性災害，外界關心保險是否能理賠？對此，保險專家劉鳳和指出，多數人購屋時因貸款需求，須配合銀行投保住宅火險及基本地震險，但面對疑似人為的災害，住宅險也不能起任何作用，恐怕也沒有任何險種可以協助。其實，工地過失造成鄰屋下陷，這種情形很常見，可關注建商工地是否有買鄰屋回損相關工程險，此為責任險的一種，工地若有過失，造成鄰屋回損，即工地的責任，保險公司可理賠。
他建議，若民眾未來住宅附近有建商在施工、蓋房子，必須趕緊確認建商是否有買鄰屋回損責任險。不過，他也表示，此次塌陷，房子近乎全毀，即使工地有保臨屋回損責任險，可能也賠不多，若以台北市最低房價換算，假使1坪約12萬，一戶約30坪，共計達約40萬戶，塌陷意外至少須賠上幾個億，工地再怎麼保鄰屋回損，也大概僅能賠個300萬至500萬而已，剩下的還需建商自掏腰包，現在民眾只能循法律途徑求償，趕緊要求將建商財產凍結。
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