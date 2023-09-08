國防部刪「作業維護費」花4千萬慶黃埔 基進：不如提升裝備品質
針對國防部日前公布將斥資4400萬元擴大舉辦「黃埔創校／建軍百年」相關紀念活動，台灣基進今（8）日召開「國防部能不能打？敢不敢戰？」記者會記者會，批評國防部刪減「作業維護費」，卻去搶黃埔話語權，呼籲國防部「先愛台、再強軍」，不如將預算用在提升裝備品質及備戰日常上，建立軍隊台灣認同並徹底實施國防制度改革。
記者鄭婷襄／綜合報導
台灣基進黨主席王興煥表示，「愛台」是「強軍」的前提，國防部編列4千萬慶祝黃埔創校百年，爭取黃埔正統，訴求邏輯與「中華民國與中華人民共和國爭取『中國正統』如出一轍」，證明國防部正如中華民國和中國國民黨，終究是無法「土斷台灣」的外來政權，建軍台灣70年仍拒絕本土化。
王興煥強調，黃埔精神最大的問題並非過時，而是「中國認同」，黃埔建軍史就是國共合作建軍史，標註「國共一家親」，黃埔在台灣是為維繫蔣氏政權而建構的神話，其精神核心就是「中國民族主義」，試想烏克蘭的軍隊如果充斥俄羅斯認同，還能抵抗俄羅斯侵略嗎？
台灣基進發言人楊佩樺也指出，國防部明年編列近4400萬元預算要盛大慶祝「黃埔創校」並與中共爭奪黃埔「正統」，雖在整體國防預算占微小比例，但完全毫無必要，台灣軍隊應該本土化並摒棄代表中國軍的黃埔精神，不要再被中國滲透，影響基層士官兵的敵我意識，不如將預算用在真正能夠提升裝備品質及備戰日常上，甚至補助基層國軍托育更為實際。