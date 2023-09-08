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中市113年全面E化定檢簡訊通知 車主定檢訊息不漏接

▲實踐2050淨零碳排目標，中市113年起全面E化定檢簡訊通知，車主定檢訊息不漏接。（圖／中市環保局提供）
▲實踐2050淨零碳排目標，中市113年起全面E化定檢簡訊通知，車主定檢訊息不漏接。（圖／中市環保局提供）

記者金武鳯/台中報導

臺中市環保局為實踐2050淨零碳排目標，自明（113）年1月1日起，將全面停止寄發傳統定檢明信片，改以手機E化簡訊通知，請尚未登錄之機車車主，盡速加入機車排氣定檢E化簡訊通知服務，避免錯失接收定檢通知資訊，因疏忽定檢而遭受到行政處分。

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環保局表示，凡機車車籍登記於臺中市的車主，趕緊拿起智慧型手機或平板，輸入網址：「https://taichungsms.greenideas.com.tw/」或掃描QR-code，進入線上網頁進行申請，依系統提示登記申請完成者，未來即可於每年車輛定檢期間，收到機車排氣檢驗簡訊通知提醒，讓您定檢訊息E定不漏接！

▲中市環保局自113年全面E化定檢簡訊通知，取代紙本明信片，車主定檢訊息不漏接。（圖／環保局提供）
▲中市環保局自113年全面E化定檢簡訊通知，取代紙本明信片，車主定檢訊息不漏接。（圖／環保局提供）
環保局於去(111)年度建置「機車定檢簡訊通知網」 (網址：https://taichungsms.greenideas.com.tw/)，提供民眾登錄應定檢機車車號與手機號碼，未來將主動於該車應定檢月份發送定檢簡訊通知，此舉不僅暢通應定檢機車車主接收排氣定檢通知之管道，不受地緣環境影響，更優先照顧沒有居住在車籍地址的民眾，減少無效定檢明信片的寄發，既便捷又環保，環保局廣邀市民朋友攜手節能減碳愛地球，響應低碳生活願景。

環保局指出，設籍於臺中市機車約有182萬輛，其中每年應定檢機車更高達123萬餘輛，未來若全面停止寄發定檢明信片通知，除可減少紙張浪費，亦能節省公部門每月印製、寄發定檢明信片之龐大行政公帑支出，同時減輕郵差繁重勞務，連帶降低郵務車執勤排碳量，一舉多得。

環保局盼能以E化定檢簡訊取代紙本明信片，及早達成淨零減碳之實質效益，鼓勵市民踴躍加入使用機車排氣定檢無紙化服務的行列，不再錯過車輛定檢訊息，避免因疏忽定檢而遭受到行政處分。

環保局強調，近年積極透過科技執法，加強管制轄內機動車輛使用情況，針對逾期未完成當年度排氣定檢之機車寄發行政通知，且以多年未定檢機車，以及符合切結報廢機車寄發通知做為輔助，提供各式老舊機車汰舊補助政策，亦同步公告今(112)年度為臺中市二行程機車淘汰補助最末年，加碼提高報廢二行程機車獎勵金，盼能刺激民眾汰除老舊機車意願，改善本市空氣品質。

環保局呼籲，出廠滿5年以上之機車，每年應依行照發照月份及前後1個月期間，主動前往機車排氣檢驗站完成年度排氣定檢。若機車逾期未定檢，將依《空氣污染防制法》裁處新臺幣500元罰鍰；逾通知期限6個月仍未完成檢驗者，將再裁處新臺幣3,000元罰鍰，後續經環保局再通知限期完成定檢而仍未改善完成者，將移送監理機關逕行註銷牌照。



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