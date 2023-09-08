「瑜伽張柏芝」夏米雅遇2年低潮！零收入還狂吃 爆肥10公斤
「瑜伽張柏芝」夏米雅Miya睽違9年，宣布年底將發行最新創作單曲〈空中的魚〉，她在2014年就曾經發行過創作專輯，但發片後演藝工作不如預期，歷經2年工作低潮，零收入還有了憂鬱傾向，甚至不節制大吃，讓她胖了10公斤。如今夏米雅改變身分成為炙手可熱的瑜伽Miya老師。數年過去至今仍不忘音樂人身分，今年底將自己開始運動以來的歷程、心態以及身體的轉變記錄下來，創作這首〈空中的魚〉希望把美好分享給所有人。
記者吳雨婕／綜合報導
夏米雅2014年以音樂製作人身分曾經發過創作專輯，熱愛音樂的她，以為當時一發片就能美夢成真成為專職的歌手，沒想到迎接而來的就是長達兩年的失業與低潮，當時零收入又有憂鬱傾向的她，身邊的朋友們都無法約她出門，直到實在拒絕太多次邀約，才勉為其難答應好友一起去上當時最熱門的「空中瑜伽」，她說當時真的也只是想幫朋友拍拍照，沒想到上課之後一試成主顧，竟然就瘋狂愛上了瑜伽這項運動。
夏米雅也表示，「這麼多年過去我依然沒忘記音樂，因為音樂是存在我的血液裡的，我可以說瑜伽是我的人生，音樂就是我的日記。」因為瑜伽運動讓她重新找回自信，之後希望藉由這首歌，把這份在我身上發生的美好跟改變，分享給所有的人。
回首歷經兩年低潮，沒有演藝工作的她，對於身材也完全不在意，失意且毫無節制的瘋狂大吃，竟然有發生一天吃6餐跟8包零食的經驗，她自嘲當時自創了「168增肥法」，等發現自己身材走樣，已經足足胖了10公斤，後來是靠著瑜伽才讓她瘦身成功。