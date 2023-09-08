亞運倒數／中華隊龍舟奪牌大熱門！「天菜」帥氣壯碩隊員超吸睛
2023年杭州亞運賽事即將在9月23日開始進行，龍舟項目在2010年廣州亞運開始被列為正式項目，杭州亞運共設男、女子組的200公尺、500公尺和1000公尺共6個項目，上屆印尼雅加達亞運會，中華隊在200公尺、500公尺奪下1金1銀，1000公尺再奪金，而隊員外型俊俏，被封為「天菜」等級，實力也不輸人。
記者吳政紘/綜合報導
根據亞運龍舟項目，每支隊伍包括鼓手1人、舵手1人、划手10人和替補隊員2人，中華隊將由林聖儒、周恩平、曾祥軒、陳宗、林旻昊、吳俊傑、陳子賢、簡證嚴、周智偉、吳陳柏、謝長益、呂恩、段彥宇和陳睿皇參戰男子賽事，其中有9位都是舊的隊員。
龍舟好手中華隊在台東集訓，準備從3月開始，5月選出14人名單，而世錦賽龍舟也拿下500公尺銀牌，要在亞運奪牌不難。
上屆雅加達亞運會，輕艇龍舟隊在500公尺與200公尺分別獲得1金1銀，又在長距離1000公尺的決賽奪金，划出4分31秒185的成績，力壓地主印尼。
這次亞運會由總教練蒲建成和助理教練陳竑學組軍，選手在台東活水湖集訓，海葵颱風來襲，曾讓龍舟隊防不勝防，不過現在中華龍舟隊已經整軍完成，預計可以在這次亞運會大展身手。
龍舟在2010年廣州亞運成為正式競賽，杭州亞運共設男、女子組的200公尺、500公尺和1000公尺共6個項目，每支隊伍包括鼓手1人、舵手1人、划手10人和替補隊員2人，中華隊將由林聖儒、周恩平、曾祥軒、陳宗、林旻昊、吳俊傑、陳子賢、簡證嚴、周智偉、吳陳柏、謝長益、呂恩、段彥宇和陳睿皇參戰男子賽事，其中有9人是上屆2金班底。