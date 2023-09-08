圖輯／大直民宅傾斜開門變地底！住戶哭家當沒拿：10天後才能回去

基泰建設施工不慎，導致台北市中山區大直街94巷附近民宅，出現公寓傾斜、一樓塌陷到地面下等嚴重災情，共計7棟公寓受影響，疏散撤離197戶、367人。住戶昨（7）晚陸續逃出，今（8）日上午開放少數受損輕微的住戶回家拿取必要物品，但整排下陷的危樓住戶，則被禁止進入該棟公寓，當地里長透露，就算是昨晚倉促空手逃出的人，也只能等10至14天後，才能再度回家打包。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲今（8）上午僅開放少數受損輕微的住戶回家拿取必要物品。（圖／記者陳明中攝）大直里里長曹邦全說，今（8）日上午短暫開放少部份受損輕微的住戶，回到家中整理重要物品，但若是塌陷的公寓危樓，也就是「1樓變地下室」的受災公寓，約30幾戶逃出，由於現在地基不穩，得等灌漿回填，至少要等10至14天左右，才能開放受災戶回家打包物品。台北市議員陳怡君表示，很多受災戶都十分憂心家中財物還未取出，擔心這段時日會被偷走或不見，希望能快點回家拿東西。▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）更多「北市大直民宅塌陷」相關新聞。大直基泰工地制高點恐怖直擊！不只民宅下陷 驚見天坑、道路變形直擊／台北大直民宅致命傾斜！一樓埋地底 住戶憂： 寵物在裡面大直民宅塌陷1樓變B1！北北基住宅「高危險區出爐」：全是爛泥巴大直民宅1樓直接不見！現場技師揭「初判原因」：近期最大天坑