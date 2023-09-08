大直民宅陷入地面！1F坍塌「慘變地下室」　驚悚7秒畫面曝光

圖輯／大直民宅傾斜開門變地底！住戶哭家當沒拿：10天後才能回去

▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，民眾有家歸不得，嚴重受損的危樓受災戶，預估得等10天後才能回家取物。（圖／記者陳明中攝）
▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，民眾有家歸不得，嚴重受損的危樓受災戶，預估得等10天後才能回家取物。（圖／記者陳明中攝）

記者周淑萍、黃韻文／綜合報導

基泰建設施工不慎，導致台北市中山區大直街94巷附近民宅，出現公寓傾斜、一樓塌陷到地面下等嚴重災情，共計7棟公寓受影響，疏散撤離197戶、367人。住戶昨（7）晚陸續逃出，今（8）日上午開放少數受損輕微的住戶回家拿取必要物品，但整排下陷的危樓住戶，則被禁止進入該棟公寓，當地里長透露，就算是昨晚倉促空手逃出的人，也只能等10至14天後，才能再度回家打包。

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▲今（8）上午僅開放少數受損輕微的住戶回家拿取必要物品。（圖／記者陳明中攝）
▲今（8）上午僅開放少數受損輕微的住戶回家拿取必要物品。（圖／記者陳明中攝）
大直里里長曹邦全說，今（8）日上午短暫開放少部份受損輕微的住戶，回到家中整理重要物品，但若是塌陷的公寓危樓，也就是「1樓變地下室」的受災公寓，約30幾戶逃出，由於現在地基不穩，得等灌漿回填，至少要等10至14天左右，才能開放受災戶回家打包物品。台北市議員陳怡君表示，很多受災戶都十分憂心家中財物還未取出，擔心這段時日會被偷走或不見，希望能快點回家拿東西。

▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）
▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）
▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）
▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）
▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）
▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）
▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）
▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）
▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）
▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）
▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）
▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）
▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）
▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）
▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）
▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）
▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）
▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）
▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）
▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，公寓大門「開門變地底」，近距離直擊怵目驚心。（圖／記者周淑萍攝）

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