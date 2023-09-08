柯P子弟兵支持安樂死　李慕妍：生而為人死的尊嚴

臺灣社會日漸重視人權與生命價值，民眾黨總統參選人柯文哲昨（7）日喊支持安樂死的議題引起了廣泛關注。民眾黨立法委員參選人李慕妍表示，現有的安寧緩和醫療條例和病人自主權利法雖然有一定作用，卻無法全面涵蓋所有因疾病而帶來的身心痛苦，她公開呼籲支持安樂死合法化的可能性。
記者李春台／桃園報導
李慕妍表示，在傳統觀念中，「死亡」 被視為禁忌話題，但在現實生活中，許多人因疾病而承受著巨大的痛苦，無法自主選擇自己的離世方式。她強調，每個人都應該有尊嚴地選擇自己離開世界的權利，這是對個體生命的尊重，不應受到任何道德和宗教觀念的強加，希望透過立法，尊重每個人的生命選擇，減輕社會和醫療的負擔，讓真正需要的人可以擺脫不幸和痛苦。
李慕妍承諾，未來若進入立法院將積極邀請專家學者研究主動安樂死的相關立法配套措施，以使法規更加完善與人性化。她提到，合理的冷靜期、確實的精神行為能力評估、安樂死宣告及獨立的見證人等機制將成為訂立制度法條的重要參考。
李慕妍強調，要推動這樣的立法，需要時間和努力，她會竭盡所能將生而為人的尊嚴還給每一位臺灣鄉親，支持主動安樂死合法化，支持每個人選擇自己人生的終點。
李慕妍表示，主動選擇安樂死的立法倡議引起了社會的廣泛關注，民眾紛紛就該議題發表不同的意見。有人認為這是尊重個體自主權利的表現，有人則對此提出擔憂和反對意見。值得肯定的是，臺灣社會正在逐漸開放對生死問題的討論，並將個體尊嚴置於重要位置，達到更加人性化和公正的社會。