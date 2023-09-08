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甄妮首談扶靈內幕　堅持替李玟槓《好聲音》「我不講誰講」

▲甄妮首度受訪談到替李玟扶靈內幕，更提到為何堅持槓上《好聲音》，替李玟討公道。（圖 / Nancy Lee YouTube）
▲甄妮首度受訪談到替李玟扶靈內幕，更提到為何堅持槓上《好聲音》，替李玟討公道。（圖 / Nancy Lee YouTube）

記者薛羽彤／綜合報導

歌壇天后李玟生前控訴遭到《中國好聲音》霸凌的音檔近日流出，好友甄妮替她抱不平，直言要替李玟討公道。近日，甄妮作客陳文茜的廣播節目《文茜的異想世界》，首度談及為何會當李玟告別式的扶靈人，以及不斷替李玟發聲內幕。

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▲陳文茜自2019年為肺腺癌開刀後，就飽受怪病所苦。（圖／翻攝文茜的世界周報FB）
▲陳文茜邀請到甄妮上廣播節目談李玟。（圖／翻攝文茜的世界周報FB）
甄妮淡出演藝圈多年，突然公開現身為李玟擔任扶靈人，她憶起當時正在香港聚會卻接到噩耗，讓她內心大受打擊，隨後接到李玟姊姊和媽媽的電話，「『妳可願意扶靈』？我就說『好』，我根本沒有考慮，我連半點都沒有考慮，我這輩子連我自己親人都沒有扶過，我同意。」

▲李玟超美婚紗照曝光。（圖／翻攝李玟微博）
▲李玟生前控訴遭到《中國好聲音》導演霸凌。（圖／翻攝李玟微博）
李玟姊姊更詢問甄妮能否在告別式上致詞，甄妮二話不說答應，並強調不需要稿子，也不需要人準備，會依當天心情來致詞，「我答應妳，妳只要告訴我時間地點，我會在時間內出現。」

陳文茜感嘆表示，「CoCo的家人一定很感謝妳替她發聲吧。」甄妮坦言告別式後，就沒跟李玟家人聯繫，都是從新聞及社群上去關注，然而爆出《中國好聲音》霸凌李玟一事，讓她氣到親自出面，「我看到CoCo被欺負，千真萬確，有這麼大的證據，我是明眼人，我只為這兩條錄音、錄影帶發聲。」甄妮也說自己豁出去了，「我反正已經退休、退隱江湖10年了，我不講誰講？」
 

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