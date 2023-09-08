特企／享譽世界！澳洲傳奇品牌Hardys夏迪迎170週年

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海倫·麥卡錫本次來台特別推薦酒莊旗艦款－湯瑪斯夏迪Thomas Hardy，以四款不同年份的酒款，帶領大家見證歷代釀酒工藝的展現。此酒款以創始人命名，每年精選澳洲最優質的葡萄品種卡本內蘇維翁所釀製而成，酒質經過時間推移，依然香氣豐沛、口感成熟豐美，藉由舊年份更是得以窺探新年份陳年變化的脈絡。為了讓台灣葡萄酒愛好者也能感受Hardys夏迪葡萄酒歷久不衰的魅力，黑松公司限量引進超過15年陳年潛力的湯瑪斯夏迪Thomas Hardy 2014年及2017年兩種酒款，少見的旗艦酒款陳年之後精彩可期，更多細緻的風味變化，也絕對值得台灣消費者進一步認識與品嘗！
Hardys夏迪具有完整的產品線，從入門到頂級酒款一應俱全，從夏迪傳奇The Chronicles、烤桶三級Char No.3、天譽Tintara、1853系列，到最具有代表性的夏迪艾琳Eileen Hardy與湯瑪斯夏迪Thomas Hardy系列，囊括從麥克拉倫谷、巴羅莎到庫納瓦拉等知名產區，以匠心獨具的釀造工藝、用桶哲學與風味呈現，滿足不同的消費層級與需求。黑松公司也針對Hardys夏迪不同等級的酒款持續在台布局，於超市、賣場、酒專等通路都能夠看到Hardys夏迪葡萄酒的身影，未來也會持續引進更多Hardys夏迪的酒款，滿足台灣消費者的多元需求。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！