鬼月遇離奇車禍　警方破案真相有「狗」恐怖

現在是農曆七月，高雄竟然發生一起離奇車禍，一名李姓女子在9月6日向三民二分局鼎金所報案，李女稱三民區鼎力路與金鼎路口發生車禍，右前門有一個大凹洞，卻不知道造成凹洞的肇事者在哪？連警方調閱相關監視器都找不到犯人，直到調閱後方車輛行車紀錄器，才發現是一隻「黑狗」闖紅燈釀禍，真相終於大白。
記者鄭婷襄／高雄報導
警方指出，警方獲報這起離奇車禍，警方到達現場卻只有報案人李女之自小客車，且右前門有一個大凹洞，但李女卻不知車禍如何發生，當時無其他汽機車靠近，僅聽到「碰」一聲，察看竟發現車門已損壞，讓李女感到非常疑惑。
警方調閱相關監視器皆未拍攝發生過程，為釐清事發過程，進一步調閱後方車輛行車紀錄器，竟發現當時有一隻黑狗闖紅燈往路口衝刺，撞上李女自小客車門後逃逸。
警方沿線追查，發現黑狗出現在金獅湖周遭，「嫌疑犯」遭警方查獲時，一臉無辜不知自己犯了何事，經通知劉姓飼主，劉男稱小黑很愛玩，雖然都有繫繩，但小黑總會趁人不注意時掙脫，對於造成困擾感到相當抱歉，警方亦依道路交通管理處罰條例84條舉發飼主。
報案人李女得知真相後豁然大悟，向警方表達萬分感謝，也十分敬佩員警認真追查到底的精神；警方呼籲，家中如有飼養寵物，一定要牽繫勿疏縱，如寵物未牽繫導致在外奔走發生交通事故，飼主將會受道路交通管理處罰條例取締開罰。