宜蘭縣年度傑出演藝團隊6團獲選 明日演藝廳聯合展演一次看個夠
宜蘭縣政府今（8）日公布傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫名單，共有6團自激烈競爭中脫穎而出，包括有蟬聯多屆的「宜蘭青少年國樂團」、「漢陽北管劇團」、「宜蘭縣五十蘭愛樂合唱團」外，還有金曲獎加持的「笙根蘭陽」、在地舞蹈代表「瑪嘎巴嗨文化藝術團」及「龜之劇場」，宜蘭縣長林姿妙現身頒發榮譽狀給予肯定及鼓勵，六大獲獎團隊也將於明日下午在宜蘭演藝廳首次聯合展演。
記者吳嘉億／綜合報導
宜蘭縣長林姿妙表示，徵選及獎勵計畫的目的是要提升團隊演出藝術性與團務經營行政力，期許成為在地團隊之標竿；提到今年共有音樂、舞蹈、傳統戲曲及現代戲劇等15團投件，在競爭激烈下6團獲選，從9月起將陸續在宜蘭演藝廳、羅東文化工場演出，更跨出地方到全台各地巡演，要讓所有民眾感受宜蘭縣傑出團隊的獨特魅力。
宜蘭縣政府文化局表示，今年特別將獲選的6個團隊聚集展演，運用主題名稱『 WHO AM I? 』做為主軸，藉此告訴大家「我們是誰？我們來自宜蘭、我們是宜蘭的傑出演藝團隊」，透過展演拉近彼此距離，也提升團隊間默契及向心力，創作出不一樣的節目，開發不一樣的資源能力，扶植團隊朝向「 嶄露頭角、 穩定營運、推廣在地特色 」目標邁進。
宜蘭縣政府文化局補充說明，明日的聯合展演因票券數量有限，有興趣的觀眾請務必把握機會，洽詢宜蘭演藝廳索取票券，一次欣賞6個團隊的專業演出。相關展演訊息，可至臉書宜蘭演藝廳粉絲專頁查詢。