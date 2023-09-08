告五人又破紀錄！以出道時間最短華人樂團 登紐約林肯中心開唱
告五人「第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】」，今年4月自台北小巨蛋揭開序幕，7月底在高雄巨蛋完成北高雙蛋4場完售里程碑後，從上海到北京，一連18場馬不停蹄演唱，接下來更驚喜宣布即將展開世界巡迴，首站進軍美國，其中紐約場更踏上全球最富盛名的表演藝術殿堂林肯表演藝術中心（Lincoln Center for the Performing Arts），成為登上林肯中心開唱以來，出道時間最短的華人樂團。
記者吳雨婕／綜合報導
聊到首次美國開唱，告五人就如同專輯名稱《帶你飛》一樣到處飛，他們興奮表示：「謝謝音樂帶我們飛到很多第一次去的城市，很期待與當地的歌迷見面，還有好吃的美食！」3人也提到時差恐怕是這趟巡演的最大敵人，笑說：「真的可以感受到體內有時間的存在，因為生理時鐘還沒適應，所以感受到強烈的睡意襲擊，有種快昏迷的感覺！」他們為此做足嚴謹準備，也打算服用褪黑激素，希望能克服時差帶來的不適。
告五人搖滾魅力不停歇，每個月有十場以上大型演出，炙手可熱的他們在未來三個月有近百場邀約，如各地音樂節、廣播活動與商演等，都因巡演行程滿檔只能婉拒，接下來巡迴演唱會自美國展開，未來還有歐洲、紐澳、東南亞等，演唱會行程計畫已排到2025年，告五人預計10月28日、11月1日與11月4日舉辦紐約站、聖荷西站與拉斯維加斯站演唱會，將於 9月8日美西時間早上10點、美東時間下午1點開賣。