台積電8月營收逾1886億元 月增6.2%、年減13.5%
台積電今（8）日公佈2023年8月營收達新台幣1886.86億元，較上個月增加了 6.2%，但較去年同期減少了13.5%，為歷年同期次高以及今年以來單月次高。累計2023年1至8月營收約為新台幣1兆3557.77億元，去年同期減少了5.2%。
記者許家禎／台北報導
台積電8月營收達新台幣1886.86億元，較上個月的1776.16億元增加了6.2%，但較去年同期的2181.32億元減少了13.5%。累計2023年1至8月營收約為新台幣1兆3557.77億元，去年同期的1兆4301.12億元，減少了5.2%。
展望第三季，台積電之前法說會上表示，合併營收預計介於167億美元到175億美元之間，約季增6.5%至11.6%，約略較市場預期的低。若以新台幣30.8元兌1美元匯率假設，而毛利率預計介於51.5%到53.5%之間，比第二季的54.1%還低，主要是3奈米量產初期的關係，至於營業利益率則預計介於38%到40%之間。
不過，半導體市況復甦腳步不如預期，台積電陸續傳出價格折讓等消息，之前還有媒體報導台積電恐三度下修今年財測，但遭到台積電否認，強調今年財測維持7月20日法說會時釋出的訊息不變。
此外，美國廠建廠延宕，也讓市場擔心德國廠會不會也有問題？但台積電董事長劉德音日前指出，「其實不用大驚小怪」，他認為設廠本來就會有各式大小問題，不可能像台灣一樣順利，這些都「需要學習曲線」，況且當地政府都允諾會幫助解決相關問題。