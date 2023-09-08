藍新人提疫苗公費政見喊歡迎來抄 綠委笑問：現在又要高端了
台灣進行腸病毒疫情流行期，國民黨台中市4位新生代立委參選人今共同呼籲，政府應將腸病毒疫苗納入公費，若總統參選人願列為政見，他們也歡迎來抄。民進黨奶爸立委莊競程笑說，今年4月他已質詢爭取腸病毒疫苗公費，但全球已知的腸病毒有60餘種型別，衛福部長薛瑞元承諾將依「流行趨勢」進行評估。他同時呼籲在野黨不要隨意攻擊生技產業，否則吃虧的是全民的健康。
記者顏幸如／台中報導
今年8月最新上市的腸病毒71型疫苗，2劑高達8千元，為了加強交叉保護力早被預訂一空，最快要等到11月。出身生醫界、有「奶爸立委」之稱的民進黨台中市立委莊競程表示，根據實驗室監測顯示，這波社區腸病毒以克沙奇A型為主，須持續注意學童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。
莊競程指出，全球已知的腸病毒有60餘種型別，目前僅高端及安特羅生技二家廠商取得藥證，是針對易引發神經系統重症的A71型。這支疫苗耗時近20年開發，2023年獲食藥署核准上市，高端預計年底前釋出4萬劑，但接種後仍可能感染其他型別腸病毒，因此必須有周詳配套考量、與小兒科專家做專業討論，審慎評估全面施打的風險性，才能進一步推動公費施打。
莊競程說，他支持孩子得到更好的保護，強調生技產業是未來國家發展的重點產業，希望在野黨不要隨意攻擊生技產業，否則吃虧的是全民的健康。
莊競程提醒，腸病毒主要經由腸胃道（糞口、水或食物污染）或呼吸道（飛沫、咳嗽或打噴嚏）傳染，最有效的預防方式是勤洗手、保持環境衛生。服務處3年來不間斷免費提供次氯酸水，可以降低病毒活性與感染的機會，歡迎鄉親免費取用。