腸病毒來勢洶洶　莊競程爭取腸病毒疫苗公費施打

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立委莊競程表示，根據疾病管制署監測資料顯示，上週 (8月27日至9月2日) 腸病毒門急診計12,145人次，與前一週 (12,264人次) 持平，惟仍高於流行閾值 (11,000人次)。實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主，須持續注意學童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。
依據疾管署腸病毒門急診就診人次監測，台中市第33週至35週（8月13日至9月2日）門診就診人次分別為第33週1,813人次、第34週1,987人次及第35週1,976人次，有上升趨勢。
腸病毒來勢洶洶，今年8月最新上市的腸病毒71型疫苗，2劑高達8千元，但為了加強交叉保護力，早就預訂一空，最快要等到11月，讓家長感到心慌。
今年四月莊競程曾提出質詢，爭取腸病毒疫苗公費，當時衛福部長薛瑞元承諾，將依據「流行趨勢」評估是否開放公費施打。
莊競程指出，腸病毒71型疫苗，耗時將近20年開發，2023年獲食藥署核准上市。全球已知的腸病毒有60餘種型別，目前僅有高端及安特羅生技二家廠商取得藥證，是針對易引發神經系統重症的A71型，接種後仍可能感染其他型別的腸病毒。他支持台灣生技產業的發展，讓孩子得到更好的保護，生技產業是未來國家發展的重點產業，也希望在野黨不要隨意攻擊生技產業，否則吃虧的是全民的健康。
莊競程強調，孩童施打疫苗的風險是大家最重視的，全面施打的風險性，必須審慎評估。需有周詳配套考量並與小兒科專家做專業詳細的討論，再進一步推動免費公費全面施打，以確保孩童健康。
腸病毒主要經由腸胃道（糞-口、水或食物污染）或呼吸道（飛沫、咳嗽或打噴嚏）傳染，傳染力雖強，但專家建議，預防腸病毒最有效的方式仍是勤洗手、保持環境衛生。