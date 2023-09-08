國慶煙火9/18試放5分鐘！最佳觀賞點曝　高雄熱氣球體驗9/12可訂

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台中市政府更推薦中央公園的周邊相關最佳觀賞點，包括中央公園停機坪、味覺體驗區及觸覺體驗區、水湳水資源回收中心園區、大石公園、文修公園、西大墩公園等。
為維護民眾安全，台中市政府觀光旅遊局提醒，當天試放期間規劃「落焰管制區（圖示桃紅色區域）」，包括經貿五路以南、經貿路一段以西、大鵬路以北、凱旋路以東範圍，將實施交通管制，自9月18日晚上8時起至9時30分止禁止人車通行。另外，「佈彈區（圖示橘色區域）」，包括經貿路一段以西、經貿五路以南、啟航路以東、敦化路二段以北範圍，將自9月18日當天中午12時開始進場佈置焰火彈，當天中午12時至晚間9時30分禁止人車通行。
至於高雄市的「2023高雄愛．月熱氣球」繫留體驗活動售票，也確定將於9月12日中午12時於ibon開賣。連續三年舉辦的「高雄愛月熱氣球」活動，今年特別跨中秋、雙十連假，首先在9月23日於月世界獨特的惡地地形升空，10月7日再到愛河迷人的港灣美景搭乘飛揚高空的炫彩熱氣球，感受有如土耳其卡帕多奇亞的特殊地景及法國塞納河畔的浪漫。
高雄市長陳其邁表示，高雄田寮月世界擁有獨特惡地地形，搭乘熱氣球從上空俯瞰，有如台版「卡帕多奇亞」。而在愛河畔鹽埕區搭乘熱氣球，則可以一覽愛河晨昏都市美景，有法國塞納河般浪漫氛圍。
觀光局長高閔琳進一步表示，「2023高雄愛．月熱氣球」繫留體驗場次自9月23、24日、9月28日~10月1日於田寮月世界拉開序幕。另外，10月7日~10日、10月14、15日則在愛河繼續航程。兩場域活動期間晚上有迷你熱氣球光影展演秀熱鬧開演，愛河場次更搭配美食市集，保證將帶給大家滿滿視覺與味覺饗宴。繫留活動每場次名額有限，線上售票（票價500元）於9月12日（二）中午12時起，開放全台便利商店「7-ELEVEN」ibon機台及線上售票系統。