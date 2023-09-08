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國慶煙火9/18試放5分鐘！最佳觀賞點曝　高雄熱氣球體驗9/12可訂

▲今年國慶煙火將在台中的中央公園盛大登場，並搶先在9月18日進行試放，活動時間約長達5分鐘。（圖／取自台中市政府官網）
▲今年國慶煙火將在台中的中央公園盛大登場，並搶先在9月18日進行試放，活動時間約長達5分鐘。（圖／取自台中市政府官網）

記者葉盛耀/綜合報導

今年2023年國慶煙火將在台中的中央公園盛大登場，並搶先在9月18日進行試放，活動時間約5分鐘，到時候將會有1500發煙火彈綻放夜空，台中市政府觀光旅遊局也首度推薦幾處台中公園周邊的煙火最佳觀賞點。而高雄的「2023高雄愛．月熱氣球」繫留體驗活動，也公告，將於9月12日中午12時ibon開賣。

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「2023國慶煙火」由國慶籌備委員會原規劃於梧棲漁港施放，後考量安全疑慮，決定移師台中中央公園施放。而在國慶煙火正式登場之前，民政局選在9月18日晚間9：00，於中央公園進行煙火試放，預計試放1500發煙火彈，施放時間約5分鐘，民眾有機會搶先目睹精彩煙火秀。

台中市政府更推薦中央公園的周邊相關最佳觀賞點，包括中央公園停機坪、味覺體驗區及觸覺體驗區、水湳水資源回收中心園區、大石公園、文修公園、西大墩公園等。

▲台中市政府觀光旅遊局提醒，當天試放期間規劃「落焰管制區（圖示桃紅色區域）」（圖／取自台中市政府官網）
▲台中市政府觀光旅遊局提醒，當天試放期間規劃「落焰管制區（圖示桃紅色區域）」（圖／取自台中市政府官網）
為維護民眾安全，台中市政府觀光旅遊局提醒，當天試放期間規劃「落焰管制區（圖示桃紅色區域）」，包括經貿五路以南、經貿路一段以西、大鵬路以北、凱旋路以東範圍，將實施交通管制，自9月18日晚上8時起至9時30分止禁止人車通行。另外，「佈彈區（圖示橘色區域）」，包括經貿路一段以西、經貿五路以南、啟航路以東、敦化路二段以北範圍，將自9月18日當天中午12時開始進場佈置焰火彈，當天中午12時至晚間9時30分禁止人車通行。


至於高雄市的「2023高雄愛．月熱氣球」繫留體驗活動售票，也確定將於9月12日中午12時於ibon開賣。連續三年舉辦的「高雄愛月熱氣球」活動，今年特別跨中秋、雙十連假，首先在9月23日於月世界獨特的惡地地形升空，10月7日再到愛河迷人的港灣美景搭乘飛揚高空的炫彩熱氣球，感受有如土耳其卡帕多奇亞的特殊地景及法國塞納河畔的浪漫。

▲「2023高雄愛．月熱氣球」繫留體驗活動售票將於9月12日中午12時於ibon開賣，今年特別跨中秋、雙十連假，首先是9月23日於有著獨特地形的「月世界」登場。（圖／高雄市觀光局提供）
▲「2023高雄愛．月熱氣球」繫留體驗活動售票將於9月12日中午12時於ibon開賣，今年特別跨中秋、雙十連假，首先是9月23日於有著獨特地形的「月世界」登場。（圖／高雄市觀光局提供）
高雄市長陳其邁表示，高雄田寮月世界擁有獨特惡地地形，搭乘熱氣球從上空俯瞰，有如台版「卡帕多奇亞」。而在愛河畔鹽埕區搭乘熱氣球，則可以一覽愛河晨昏都市美景，有法國塞納河般浪漫氛圍。

▲在愛河畔鹽埕區搭乘熱氣球，一覽愛河晨昏都市美景，有法國塞納河般浪漫氛圍。（圖／高雄市觀光局提供）
▲在愛河畔鹽埕區搭乘熱氣球，一覽愛河晨昏都市美景，有法國塞納河般浪漫氛圍。（圖／高雄市觀光局提供）
觀光局長高閔琳進一步表示，「2023高雄愛．月熱氣球」繫留體驗場次自9月23、24日、9月28日~10月1日於田寮月世界拉開序幕。另外，10月7日~10日、10月14、15日則在愛河繼續航程。兩場域活動期間晚上有迷你熱氣球光影展演秀熱鬧開演，愛河場次更搭配美食市集，保證將帶給大家滿滿視覺與味覺饗宴。繫留活動每場次名額有限，線上售票（票價500元）於9月12日（二）中午12時起，開放全台便利商店「7-ELEVEN」ibon機台及線上售票系統。
 

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