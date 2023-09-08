郭台銘動怒罵媒體！黃暐瀚笑「十足外行」：這群人最希望你當選

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「除了業配新聞、編輯政策，還有老闆的朋友不要罵之外，記者做新聞什麼時候需要跟老闆交差了？」黃暐瀚說，郭台銘告訴記者新聞該怎麼報？就好像叫自己跑去教郭台銘怎麼賺錢一樣，「十足的外行，非常的可笑」。
黃暐瀚認為，郭台銘其實有「三個不懂」，第一，「不懂媒體」，郭台銘以為，他在新北市計程車工會餐會上敬酒200桌沒人報，是因為被主流媒體「通通剪掉」，但事實是餐會是晚上，白天已經去過新竹褒忠義民廟有過行程，講過話了，電視台白天的政治中心大約有5到8組記者，一到晚上6點之後，只剩一組小夜，所以夜班通常只派sng、4G包或單機攝影記者去防漏。
黃暐瀚指出，第二，「不懂人性」，郭台銘以為隨行記者天天都想等他講錯話，做新聞修理他，好跟老闆有交差，但郭台銘根本不知道，「整個新聞圈最希望他當選，其實就是當天被他發飆痛罵8分鐘的那群記者」，政治新聞是分路線的，跑郭這條線的記者，未來最好的安排，就是郭勝選，一起換跑總統府線，「他們希望你當選都來不及，誰會故意弄你？」
黃暐瀚最後說，第三，「不懂感動人心」，劉備三顧茅廬還刻意在門口罰站，要感動人心，這些「表演」都是一個欲圖大業者，所不可或缺的基本功，「郭台銘不懂買人心，還罵跑你路線的身邊記者，簡直莫名其妙？」
黃暐瀚認為，當年買BNT的感動安在？現在天天話題都只有「談錢」，怎麼感動人心，怎麼會有選票，民調怎麼可能高，直呼「郭董懂賺錢，卻不懂選舉。郭董，三不懂！不懂媒體、不懂人性、不懂感動人心！」