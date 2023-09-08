中市大里工業區臭味四散　議員要求廠方停止處理異味水

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張芬郁表示，日前民眾向她反應大里工業區污水處理廠周遭瀰漫一股臭味讓人作噁，已持續多日無法消散，連2公里外的大里軟體園區都可以聞得到，5日深夜，環保局稽查大隊派員前往檢測，6日進廠稽查，確認異味來源是污水廠收受處理外縣市一家藥廠廢液導致，7日再前往檢測，並發文給工業區服務中心，要求確實依照相關規定操作及防範異味產生。
張芬郁表示，污水處理廠在8月21日至9月4日，共4次收受外縣市藥廠廢液共80噸，大約再10天可以全部處理完成，但她認為不該再讓市民聞臭10天，要求立即停止處理這批廢液。
廠方表示，該廢液是藥廠製造防曬油後產生，處理前不知會產生如此嚴重異味，從9月4日起已未再收受該公司廢水，未處理的廢水大約5噸將單獨封存不再處理，對於廠內仍殘餘的異味， 採取三種方式解除，包括緊急裝設24小時灑水器，在處理廠周界噴灑除臭劑，在池內加入粉狀活性碳，於中和池及混合池舖設帆布，並定時派人工在廠區噴灑生物除臭劑。
廠方也表示，在今天(8日)開始安排檢測公司到廠區做周界異味檢測，每週檢測一次連續至少一個月，至異味完全解除。
廠方指出，大里工業區污水處理廠百分九十處理工業區廢水，有餘裕量才能收受外水，未來對於外水的允收標準除了水質之外，也會將異味納入，避免類似爭議事件再發生。