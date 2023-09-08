基本工資拍板！調查：今年勞工平均月薪4.5萬、2/3產業低於均值

我是廣告 請繼續往下閱讀
排名後5是婚紗攝影及美髮美容業37,005元、社會福利服務業37,037元、餐飲業37,484元，印刷業37,711元，徵信及保全業37,713元。
104人力銀行指出，高薪產業集中於製造業與資通訊及知識服務業，三分之二的產業平均月薪低於整體平均，民生消費產業居於後段。2023年63大產業平均月薪44,724元，比2022年43,570元，一年增加2.6%；若比2017年38,431元，6年增加16.4%
據主計總處資料顯示，2023年8月消費者物價指數105.84，比2022年8月指數103.24，一年物價上漲2.5%，幾乎追平同期薪資增幅2.6%，即過去一年來，整體實質薪資幾乎零成長，僅淨增加0.1%；若比2017年8月消費者物價指數96.67，6年上漲9.5%，同期薪資淨增幅為6.9%。
對於基本工資調漲，yes123求職網發言人楊宗斌表示，針對4.05%的調幅，代表勞資雙方皆正視「物價上漲」衝擊，雖然今年經濟成長率面臨「保一」挑戰，景氣屬於「外冷內熱」，不過內需產業持續面臨缺工潮，仍需要調整工資來解決人力問題，同時也兼顧到經濟情勢與勞工購買力。
楊宗斌說，畢竟訂定基本工資主要目的，就是要照顧到「邊際勞工」，例如時薪的提高，有助二度就業婦女、中高齡勞工與學生打工族，改善他(她)們的經濟狀況；至於月薪規定，雖然直接受惠的外勞、派遣工較多，一般上班族很難因此跟進調高薪資，不過在「比價效應」、「外溢效果」帶動下，能推升社會新鮮人起薪水準，緩步改善青年低薪化問題。
此外，根據yes123求職網6月份的調查顯示，若明年基本工資再度調漲，對於整體職缺「平均起薪」，仍然有65.9%的公司透露，「預估會」跟進調升；只是也有44.1%的企業坦言，「預估會」因此「降低」徵才意願。
據1111人力銀行調查顯示，雖然有74.6%上班族認同調高基本工資，有助於保障弱勢邊際勞工，但多數上班族仍認為，最迫切要解決的薪資痛點在於企業不願加薪76.2%、加薪幅度少55.6%、國內薪資普遍低於國外就業市場53.4%、職務薪資不透明難以議價22.7%以及高薪產業過度集中19.8%。
1111人力銀行公關經理曾仲葳分析，基本工資上漲雖能帶動邊際勞工薪資，但對於多數上班族來說並沒有受惠，反而受到通膨物價上漲影響，導致薪水變更薄，在國內景氣不佳，企業獲利尚未回穩之前，甚至可能壓縮現有獎金、和調薪幅度，因此，隨著基本工資的調升，是否引發市場預期心理，造成物價再度上漲，進而而引發通膨效應，是後續更該留意的重點。