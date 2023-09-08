錯過要再等300年！天外嬌客全新西村彗星來訪

時序步入9月，雖然白天依然非常炎熱，但晚上已經可以感受到一絲絲的涼意，南瀛天文館提醒，系外訪客西村彗星已逐漸靠近地球，根據最新計算，西村彗星繞行太陽的週期約為300年左右，算是一顆週期性彗星，錯過這次，就要等下輩子了，再加上「月掩心宿二」及「水星西大距」接續登場，可說是歡慶中秋佳節的最佳開幕秀。
記者鄭婷襄／台南報導
台南市長黃偉哲表示，8月上旬發現的全新彗星C/2023 P1（又名西村彗星），由日本天文學家西村榮男先生在非常靠近太陽的地方發現。彗星將於9月12日到達近地點，位於獅子座，屆時距離地球約只有0.84天文單位，視星等約2.7；接著於9月17日，彗星將到達近日點，位於室女座，距離太陽約0.22天文單位，視星等約1.7，屆時彗星於天空中距離太陽僅約12.2度左右，可說是非常接近，可以在日落時分見到它的蹤影。
南瀛天文館說，現在已經可以在凌晨利用望遠鏡透過長時間曝光取得它的影像，隨著時間進入9月，它的亮度也逐漸增加至雙筒望遠鏡可見的程度，這是目睹明亮彗星的大好機會。
教育局長鄭新輝指出，9月21日及22日將接棒登場「月掩心宿二」及「水星西大距」。本次的掩星發生於白天，觀測難度高，心宿二於當日15時56分自月亮暗緣開始掩入，並於17時17分自月球亮緣復出，建議使用望遠鏡觀測；水星西大距時，水星將位於太陽以西且達最大距角，此次與太陽相距17.9度，位於獅子座，可於日出前於東方低空觀察，是觀看水星的最佳時刻。