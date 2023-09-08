高虹安被爆保時捷代步、住豪宅　民進黨曝「藍白官場現形記」

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林楚茵表示，民眾黨和柯文哲過去有不少貪取小利的惡例，不懂利益迴避，是利用國家資源的慣犯，從柯文哲擔任台北市長開始，多次被爆出民眾黨將其黨務主管及黨工「寄生國會」，使用國家資源辦公及處理黨務，光電費就是其他黨團的3倍，完全無視外界觀感。
林楚茵提到，國民黨左手拿綠電的錢，右手罵綠電，國民黨從涉貪議長，如苗栗縣長鍾東錦、雲林縣議長沈宗隆、澎湖縣議長劉陳昭玲等人，到涉案立委廖國棟、陳超明及林文瑞，到昨天國民黨為了拉抬國民黨總統參選人侯友宜聲量，同框花蓮縣長傅崐萁，手拉手喊當選，擁抱牛鬼蛇神，侯友宜不斷打臉自己。
林志潔直批，新竹市長無心市政，局處首長三輪換，豪宅、豪車沒交代，市政成績墊底，令人遺憾，據「公務員廉政倫理規範規定」，公務員除了公務禮儀或習俗，且禮物利益金額甚小之外，若有利害關係，本不得接受饋贈，如接受無利害關係者饋贈，超過一定額度，也需要向政風單位申報。
林志潔說，高虹安市府坦承接受建商友人長期提供座車和駕駛接送服務，姑且不論建商友人與政府核發建照的各種利害關係，身為地方首長的高虹安就不應該接受，即使沒有利害關係，也明顯超額，沒有申報於法不合，更難說高市長是否還接受其他捐贈，還是高虹安是「沒有5000萬豪宅不住，沒有500萬豪車不搭？」
吳崢指出，看到柯文哲的民眾黨染黑、染黃又染紅，國民黨當然不能讓柯文哲一支獨秀，國民黨地方家族利用權力掌控地方的情形，就像中和有張慶忠家族、爸爸是建商老闆和前立委，媽媽是現任市議員，兒子現在又出來競選立委，另外兩個兒子一個毆打記者、一個召妓、外遇被判賠200萬，這樣的家族就用金錢與權力，橫行中和。
吳崢提到，彰化謝家更是用政治和媒體掌控地方，南彰化只有一家有線電視台壟斷，這麼剛好就是立委謝衣鳳家族開的電視台，電視台7位董事成員，就有3位是謝家，包含董事長謝新隆、謝衣鳳的妹妹謝佩穎及謝衣鳳辦公室執行長傅黎興；壟斷南彰化的電視台，還用彰化民眾的電視費，捐給謝衣鳳180萬，完全沒有利益迴避。
吳崢進一步指出，侯友宜6個月前才疾呼「黑金不能復辟」，昨晚卻牽起傅崐萁的手大團結，從黑金不能復辟，「變成黑金我最相挺」。他說，傅崐萁不僅是花蓮王，更是犯罪前科累累、扎扎實實的黑金。