獨／初魚新品牌「li teppanyaki」9/16開幕 餐價與菜色首度曝光
國人愛吃鐵板燒，台灣各餐飲品牌旗下鐵板燒店家也不斷擴張。像是初魚餐飲集團旗下有「初魚鐵板燒」與「初魚 鮨」，因為每人餐價僅1600+10％元，而被盛讚為CP值超高。而初魚集團即將進駐台北東區「新光三越 Diamond Towers」，創設全新鐵板燒品牌「li teppanyaki」，即日起正式開放可於官網訂位，目前確定每人餐價2500+10%元。另外，台中新天地集團的「樂葵鐵板燒」，也因為客單價1460+10%元（去年為1380+10%元）的親民價格，而廣受歡迎，確認將開設台中二店。
記者葉盛耀/綜合報導
li的官網上說明，「餐點設計靈感來自於各地風土，結合東西方元素及食材，打破傳統鐵板料理既定印象，打造屬於li的無菜單現代料理。」除了食材之外，他們也將為每一季菜單設計wine pairing酒單。並提到「li teppanyaki以鐵板為舞台、透過料理長的一鏟、一轉、一蓋，呈現東西融合的細緻優雅。」
顧名思義，li將與初魚一樣是走無菜單料理模式，目前li的官網已開放訂位，確定餐價是每人2500+10%，光從官網照片判斷菜色，目前應有提供現煎牛排，而業者也正式回覆，確定主菜將有和牛菲力，而另一張龍蝦菜色照則屬於季節性菜色，屆時會不定時更換，但料理手法的確融合歐法與日式元素。另外，餐廳僅有兩桌，等於每餐期僅能夠提供大約15個座位。
樂葵法式鐵板燒去年開幕因為客單價親民，卻能吃到干貝、鮑魚等高檔食材而聲名大噪，現確認將開設二店，9月22日進駐台中七期，位於台中「萊特薇庭」宴會館5樓，斥資近3000萬打造用餐空間，除了富麗堂皇的接待區及大理石桌面，更打造百萬元訂製款吊燈，還可以遠眺台中七期繁華市景。
不論一店、二店樂葵法式鐵板燒餐價將為1460+10%元，端出高價鐵板燒中常見的奢華食材，此秋季新菜就有南非活鮑、加勒比海龍蝦、Prime牛小排、宜蘭櫻桃鴨胸、瀨戶內海生蠔、北海道M級生食干貝等。