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王心凌攻蛋倒數15天！寵粉無極限　扭蛋機讓歌迷抽演唱會門票

▲王心凌寵粉無極限，準備扭蛋機要讓歌迷抽演唱會門票。（圖／Hit Fm聯播網提供）
▲王心凌寵粉無極限，準備扭蛋機要讓歌迷抽演唱會門票。（圖／Hit Fm聯播網提供）

記者吳雨婕／綜合報導

王心凌寵粉無極限，為了回饋歌迷的支持，特別舉辦「I want more Cyndi 王心凌VIP Soundcheck Party」活動，Hit Fm聯播網也為王心凌演唱會造勢，進行專屬王心凌的大型甜蜜展示空間，還準備了扭蛋機，讓歌迷有機會抽中這個月23日王心凌在台北小巨蛋舉行的「SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」門票。

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「I want more Cyndi 王心凌 VIP Soundcheck Party」活動將於9月11日星期一開始，為期7天，至9月17日結束，地點就在Hit Fm聯播網，幸運歌迷透過獨家在Hit Fm展出的「王心凌BITE BACK裸視互動扭蛋機」，將有機會抽中9月23日的首場「SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」門票。

▲王心凌寵粉無極限，準備扭蛋機要讓歌迷抽演唱會門票。（圖／Hit Fm聯播網提供）
▲▼王心凌將於9月23日在台北小巨蛋舉辦演唱會。（圖／Hit Fm聯播網提供）
▲王心凌寵粉無極限，準備扭蛋機要讓歌迷抽演唱會門票。（圖／Hit Fm聯播網提供）
 
Hit Fm展示空間的「王心凌BITE BACK裸視互動扭蛋機」是王心凌以首位歌手身分，結合全新研發之「3D互動扭蛋機」，讓粉絲在演唱會跟新專輯推出前可以盡情跟偶像透過多媒體互動，王心凌的「全糖風暴」多元宇宙就在眼前，彷彿親手捕捉到轉蛋內的多重宇宙。

不僅如此，扭蛋機還有王心凌精心安排的超驚喜彩蛋，她在準備了「稀有Cyndi美圖閃卡」，只有幸運的粉絲才能抽中珍藏。另外王心凌也再釋出尚未曝光的時尚美照，是在〈BITE BACK〉MV中出現的大器閃銀削肩時尚服裝。

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