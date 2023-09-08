台電總動員！調派450名人員連夜搶修 台東8.9萬戶終於全面復電
海葵颱風橫掃台東地區，造成8萬9237戶停電，台電緊急加派人力「總動員」前往搶修，終於在今（8）日中午13:00前全面修復。台電台東區處表示，全台共16個區處動員，並集結支援各式機具、車輛、材料，挺進台東復電第一線，此次共有超過450名工程人員日以繼夜搶修，規模超過2016年尼伯特颱風。
記者林莞茜／綜合報導
台電指出，為使復電作業加速並順利進行，台電除持續與相關單位通力合作，排除路樹倒斷、道路坍方等障礙外，並由全台各區處調派超過380人次，前往台東支援災後的搶修復舊作業，台電搶修同仁除持續不分日夜進行搶修作業外，對於道路受阻情形，也透過各種管道商請部落民眾，以機車或小型貨車接駁進入災區修復電力設備，
台電強調，此次「台電總動員，全國挺台東」，只為了讓台東能儘速復電，民眾恢復正常生活，而到昨夜為止未復電的23戶，已於今天（8日）中午13:00前全面修復，台電提醒，若遇停電事故或公告已復電地區卻仍有個別用戶尚未來電情形，請民眾利用台電「1911」客服專線或本區處停電通報電話089-322481，告知客服人員您停電的住址及聯絡方式，台電搶修人員會儘快為您恢復供電。