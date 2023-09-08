基本工資漲4.05%比軍公教還高 商總許舒博：政府應負部分責任
商總理事長許舒博日前表示，基本工資漲幅達3%是可接受的範圍，有助改善服務業缺工窘境，不過明年基本工資現在拍板月薪調升至27470元、調幅4.05%。為此，許舒博指出對製造業衝擊較大，尤其今年製造業不好，「那製造業要不要也比照疫情期間，服務業受衝擊有部分補貼？」，強調不能把物價上漲的壓力和調高薪資的部分全加諸給企業來承受，認為政府也要分擔一部分的責任！
記者許家禎／台北報導
明年基本工資拍板月薪調升至27470元，調升1070元，調幅4.05%，時薪調升183元，調升7元，調幅4%，這是蔡英文政府連8年調整基本工資，預訂自明年元旦適用。為此，商總理事長許舒博表示，對製造業衝擊比較大，尤其今年製造業不好，GDP都看得出來。
許舒博表示，製造業今年不好是受大環境影響，但現在等於把物價上漲的壓力，和調薪的責任全加諸給企業來承受，有失公平與道理。他強調物價上漲不是企業造成的，是因為國際原物料跟全球通膨所造成的，但最後調高薪資的責任變成所有企業來買單？
許舒博指出，製造業也受大環境影響，那有沒有可能也比照前2年服務業因為疫情受衝擊而給予部分補助呢？認為政府也要分擔一部分的責任！
許舒博日前表示，工資漲幅達3%是可以接受的，尤其商業服務業面臨缺工窘境，許多企業已祭出超越基本工資的加薪幅度招聘員工，基本工資調漲有助改善缺工問題。不過他同時也強調，製造業接單不順，導致無薪假勞工人數飆高、破萬人，呼籲勞動部除了研議基本工資調漲，也要關注無薪假可能造成的連鎖反應。