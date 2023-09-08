被爆租5000萬豪宅當官邸　高虹安認了：是男友租屋處！有時會共住

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊玲宜指出，由於新竹市府並未配有官舍，因此市府每年都有編列相關預算，補貼首長租賃官舍，這也十分合理，過去國民黨在議會質詢時，也索取過林智堅前市長的官舍租屋處，市府也有提供，但面對外界質疑，現任市府不應是不接電話，而是應立即公開租賃契約，並且說明其繳納的租金是否有符合這棟房子的市價。
對此高虹安今天透過市府發出新聞稿並附上租賃契約和匯款截圖表示，因工作需求、個人隱私，及長年居住習慣，她居住地位於本市東區已落成15年大樓社區，跟親友長輩同住，從立委時期就居住於此，此住所是本人在新竹市安身立命的居住地，許多友人、同事都知道；而報載所提之回建築，為男友的租屋處，其居住地確有租賃事實，僅承租部分房屋而非整層樓面，和房東為民事承租關係，每月皆有匯款證明，承租合約如附件，適度隱蔽相關個資，請體諒尊重基本隱私。
高虹安表示，自己在本市東區有大樓社區的實際居住處，與男友亦因情侶關係時有共住於其承租處，因此，她在居住上無需耗費人民公帑去申請市長官邸租賃補助，節省公務經費支出，她更絕無所謂私下接受建商饋贈或無償收受，請外界明察。
高虹安指出，無論是座車或租屋，身為公眾人物或縣市首長，隱私安全其實相當重要，可能無形波及他人，不可不慎，但現在因特定人士毫無根據之胡亂臆測指控渲染下，相關隱私被迫公諸於世，希望她是如此被對待的最後一人，也期盼不要再有其他公眾人物、甚至是民眾被這樣不公平的檢視。