川普稱與習近平「關係超好」：若再當選總統、中國侵台可能性是零
儘管官司纏身，美國前總統川普（Donald Trump）仍積極爭取共和黨提名角逐明年總統大選，各種造勢活動持續展開。川普日前在接受廣播電台訪問時更表示，如果自己當選下任美國總統，台海問題就會消失，中國絕不會侵略台灣，「可能性是零」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《華盛頓觀察家報》報導，川普在接受電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）長達1小時的專訪時，被問到是否會保護台灣，川普表示如果自己當選下任美國總統，「中國永遠不會進入台灣，連一點機會都沒有」。
川普進一步說明，「中國不會這麼做，可能性是零。」川普強調，不用陷入核武浩劫，還有其他事情可以做，「中國永遠不會進入台灣」。但他並未具體說明如何阻止中國侵略台灣，《華盛頓觀察家報》報導指出，習近平宣稱的既定目標是在本世紀末控制台灣。
川普吹噓自己與習近平擁有「超好關係」，並批評拜登「非常害怕中國，對中國態度軟弱」。川普認為美國握有許多中國的弱點，沒理由害怕中國，「只要有一個稍微有能力的總統」，中國就不能對美國怎樣。
川普也重申如果自己在2020年連任成功，俄羅斯根本不會入侵烏克蘭，「如果我是總統，數以百萬計死去的人本可活命」。然而，川普一樣並未說明為什麼如果自己是總統，蒲亭就不會入侵烏克蘭。